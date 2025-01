Atuação de Evandro Malandro na Grande Rio é elogiada e samba traz verso do ano, de acordo com site

A Grande Rio retomou sua temporada de ensaios de rua em Duque de Caxias, cidade da Baixada Fluminense, no Rio de Janeiro. O destaque foi para a atuação do intérprete Evandro Malandro e o ritmo perfeito da bateria.

A Tricolor vai levar para a Sapucaí no Carnaval 2025 o enredo “Pororocas Parawaras – As águas dos meus encantos nas contas dos curimbós”, dos carnavalescos Gabriel Haddad e Leonardo Bora. A agremiação é a terceira escola a desfilar no inédito terceiro dia de desfiles do Grupo Especial, na terça de carnaval.

“Estou muito feliz. Primeiro ensaio do ano a chuva no fim nos ajudou. A comunidade e demais segmentos foram bem demais. A escola a cada semana vai dando um passo, com maturidade, para chegar bem no desfile. Estou satisteito com a nossa evolução. Marcamos a pista, com o número certinho da distância das cabines dos jurados, para doutrinarms nossos componentes. Temos que chegar no desfile sabendo tudo que temos que fazer. Nosso trabalho é para ser melhor do que Exu (Grande Rio 2022). Ainda bem que o samba está sendo elogiado. Ele é um presente. É cantar, executar e trabalhar até o carnaval. Nenhum samba é pronto, tem que manter até o desfile. O samba já é bom, temos o melhor cantor, a melhor bateria e comunidade, é só trabalhar para que a gente consiga reproduzir no dia do desfile”, explicou Thiago Monteiro, diretor de carnaval.

De acordo com o site Carnavalesco, Evandro Malandro como o maior intérprete da história da escola e um dos melhores do atual momento do carnaval. Muito técnico, ele consegue extrair o máximo de sua equipe do carro de som, sua dicção também foi elogiada.

“O Evandro é um espetáculo. Um cantor maravilhoso. É o melhor cantor do carnaval”, afirmou Thiago Monteiro.

VEJA MAIS

O site destaca ainda que a frase “A mina é cocoriô” já se tornou o verso do ano.

“A gente sempre se cobra muito. Todo mundo tem a expectativa do samba ser o melhor do carnaval. A nossa equipe, comandada pelo Thiago Monteiro, se cobra demais. A cobrança é muito forte a cada ensaio. As pessoas ficam mais empolgadas, isso é bom, tem o gás final. Temos que dar um passo de cada vez para dar tudo certo no desfile”, afirmou Clayton, um dos diretores de harmonia.