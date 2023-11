'Attack On Titan': que horas estreia e onde assistir o último episódio do anime? Veja o trailer

Um dos animes mais populares da última década, Attack On Titan, finalmente chega ao fim em novembro de 2023 O episódio traz o desfecho da saga de Eren, Mikasa, Armin, Levi e outros personagens que marcaram a produção japonesa. Conhecido também pelo título original de Shingeki No Kyojin, a série de mangá de Hajime Isayama terá o último capítulo da trama transmitido neste sábado (04), a partir das 21h. Abaixo, veja o trailer legendado do episódio final da última temporada, lançado no dia 28 de outubro.

VEJA MAIS

Com o primeiro episódio exibido em 2013, Attack On Titan fechará com chave de ouro uma longa história dos jovens amigos do Distrito de Shiganshina. Eles desde muito cedo lutam contra os titãs, que são seres gigantes humanoides e destroem/matam tudo que veem pela frente - incluindo casas, amigos e familiares dos protagonistas.

Anunciada em 2019 e lançada em dezembro 2020, a quarta e última temporada de Attack On Titan, que até então possui 27 episódios, acabou sendo dividida em duas partes e, dentro dessa divisão, o episódio final também acabou sendo repartido. O primeiro especial de "Attack on Titan Final Season The Final Chapters" foi lançado no dia 4 de março de 2023, e agora, após meses de espera, terá a outra parte lançada em simulcast (transmissão simultânea) para os fãs do anime.

Divisão da quarta temporada

Primeira parte: 16 episódios, exibidos entre 7 de dezembro de 2020 e 29 de março de 2021;

16 episódios, exibidos entre 7 de dezembro de 2020 e 29 de março de 2021; Segunda parte: 12 episódios, transmitidos entre 10 de janeiro e 4 de abril de 2022;

12 episódios, transmitidos entre 10 de janeiro e 4 de abril de 2022; Terceira parte: especial de uma hora, exibido em 4 de março de 2023;

especial de uma hora, exibido em 4 de março de 2023; Quarta e última parte: especial de uma hora e meia que será exibido em 4 de novembro de 2023.

Onde assistir o último episódio de "Attack On Titan"?

Segundo a plataforma de animes Crunchyroll, que possui o catálogo oficial da produção, a segunda parte do último episódio de Attack on Titan Final Season The Final Chapters será lançada para usuários do Brasil no dia 4 de novembro de 2023, e dia 5 de novembro para usuários de Portugal.

O episódio também contará com dublagem em português brasileiro, que será lançado em uma data ainda não revelada.

(Foto/Crunchyroll)

Qual a sinopse de "Attack On Titan"?

Eren Jaeger jurou eliminar todos os Titãs, mas em uma batalha desesperada ele se torna aquilo que mais odeia. Com seus novos poderes, ele luta pela liberdade da humanidade, combatendo os monstros que ameaçam seu lar. Mesmo depois de derrotar a Titã Fêmea, Eren não consegue descansar - uma horda de Titãs se aproximam da Muralha Rose e a batalha em nome da humanidade continua!"

(*Gabriel Bentes, estagiário sob supervisão da editora web de OLiberal.com, Rayanne Bulhões)