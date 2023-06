Anime Oshi no Ko: 2ª temporada é anunciada e 1ª temporada está oficialmente disponível no Brasil

O anime Oshi no Ko, adaptado do mangá de mesmo nome já tem confirmação de segunda temporada, mas sem previsão de estreia. A primeira temporada já chegou ao fim nos países asiáticos, mas no Brasil já está disponível oficialmente pela plataforma HIDIVE.

Oshi no Ko é uma adaptação do Mangá homônimo, que já tem 12 volumes e é publicado desde 2020 na revista semanal "Young Jump" e tem roteiro escrito por Akasaka e as ilustrações feitas por Kaguya-sama, e Mengo Yokoyari.

A animação foi feita pelo estúdio Doga Kobo e teve veiculação no Japão entre os meses de abril e junho, encerrou ontem, 28. A abertura do animê, “Idol”, do YOASOBI, está alcançando bons posicionamentos em charts - paradas musicais - japoneses e em outros países do mundo.

Confira o trailer: