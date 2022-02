Biblioteca Arthur Vianna recebe doações de Mangás

Amantes de clássicos da literatura internacional e brasileira vão poder desfrutar de centenas de exemplares no formato de Mangás na biblioteca Arthur Vianna. O local recebeu 270 títulos e 800 exemplares, na última sexta-feira (11), da Fundação Japão. O objetivo do projeto é disponibilizar o Mangá para a população de modo a despertar maior interesse pelo Japão e pela cultura e idioma japonês entre o público de todas as camadas sociais.

A Fundação Japão, por meio do seu Programa de Doação de Livros, selecionou oito instituições em todo o Brasil para receber os seus acervos, após seleção efetuada por meio de consulta junto às representações diplomáticas japonesas no Brasil.

A coordenadora da biblioteca Arthur Vianna, Socorro Bahia, explicou que os exemplares são traduzidos para protuguês e tratam sobre a literatura internacional e brasileira como o "Pinóquio", "Alice no país das maravilhas" e entre outros clássicos.

"Aqui temos um forte público jovem e adulto que curtem os mangás. E ficamos satisfeitos em poder abastecer a nossa biblioteca pública com estes exemplares inéditos. Quem quiser fazer a busca, é só visitar a nossa gibiteca", destaca Socorro Bahia.

O vice-diretor da Fundação Japão, Gaku Sasao, disse que espera que o maior número de usuários da biblioteca da FCP possa ler os Mangás doados pela Fundação Japão. "Acreditamos ainda que, com o aprendizado da língua japonesa e eventualmente leitura do Mangá em japonês, poderá apreciar ainda mais o Mangá” e acrescentou que “esperamos que o Mangá seja utilizado como porta de entrada para conhecerem mais sobre o Japão”, disse.

O cônsul principal do Japão em Belém, Satoshi Morita, deseja que muitas pessoas possam se interessar pela cultura e o idioma do Japão por meio dos Mangás, independente da faixa etária e nível socioeconômico.

A doação foi feita pela Fundação Japão e o Consulado do Japão em Belém com cerimônia de entrega do Mangás.

Sobre o Mangá

Mangás são histórias em quadrinhos japonesas, ao contrário das histórias em quadrinhos convencionais, sua leitura é feita de trás para frente. Teve origem através do Oricom Shohatsu (Teatro das Sombras), que na época feudal percorria diversos vilarejos contando lendas por meio de fantoches. Essas lendas acabaram sendo escritas em rolos de papel e ilustradas, dando origem às histórias em sequência, e consequentemente originando o mangá. Essas histórias passaram a ser publicadas por algumas editoras na década de 20, porém sua fama só veio por volta da década de 40.