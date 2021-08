Sony compra Crunchyroll por US$ 1,1 bilhão e funde à Funimation

A AT&T vendeu a plataforma Crunchyroll para a Sony por US$ 1,175 bilhão, ou seja, cerca de R$ 6,16 bilhões. O negócio foi divulgado nesta segunda-feira, 9. A empresa será fundida à Funimation, criando uma super-potência do anime. Com informações da Deadline.

A Sony espera “ampliar a distribuição para seus parceiros de conteúdo e expandir as ofertas centradas em fãs para os consumidores”, disse o CEO da Sony, Kenichiro Yoshida.

“Anime é um meio de crescimento rápido que cativa e inspira emoção entre o público em todo o mundo. O alinhamento de Crunchyroll e Funimation nos permitirá estar ainda mais próximos dos criadores e fãs que são o coração da comunidade de anime. Estamos ansiosos para oferecer entretenimento ainda mais incrível que encha o mundo de emoção por meio do anime”, completou.

Na última semana, a Crunchyroll anunciou que estava com mais de 5 milhões de assinantes em mais de 200 países e territórios. A plataforma oferece mais de mil títulos e 30 mil episódios de animes. Além dos assinantes, a empresa tem 120 milhões de usuários registrados e mais de 60 milhões de seguidores nas redes sociais.

Com a venda, a AT&T pode reduzir suas dívidas. Em 2018, na época em que adquiriu a Time Warner, atualmente WarnerMedia, o valor chegava aos US$ 180 bilhões.