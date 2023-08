Trilha sonora do live-action de ‘One Piece’ é divulgada; confira

O anúncio de ‘One Piece’ tem animado os fãs do mangá e, nesta quinta-feira (31), a Netflix divulgou a trilha sonora do live-action, aumentando as expectativas para o lançamento da série.

Produzida pelo streaming, a série é uma adaptação da saga originalmente escrita em 1997 e ilustrada até os dias atuais. Intitulada ‘Wealth Fame Power’, a música do anime é composta pelos músicos Sonya Belousova e Giona Ostinelli, reconhecidos pela trilha sonora do sucesso da plataforma de streaming, ‘The Witcher’.

O álbum com todas as músicas da série também está disponível em todas as plataformas de música como Spotify, Deezer, Youtube Music e entre Outros.

‘One Piece’

O live-action da série de mangás, lançado na Netflix nesta quinta-feira (31), apresenta um mundo de piratas que resolvem ir atrás do tesouro deixado por Gol D. Roger, chamado de One Piece. O tesouro promete riquezas, poder e o título de Rei dos Piratas.

Dentro da aventura, acompanha-se a trajetória de Monkey D. Luffy, jovem que ganha poderes especiais após comer uma ‘fruta do diabo’ e sonha em se tornar Rei dos Piratas.

(Beatriz Moura, estagiária sob supervisão do editor web de OLiberal.com, Felipe Saraiva)