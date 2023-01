Atriz Pamela Anderson revela abusos de babá e que tentou matá-la quando era criança

No dia 31 de janeiro a Netflix lançará na plataforma o documentário "Pamela, a love story", sobre a vida da atriz Pamela Anderson. Conhecida por papéis em filmes como "Baywatch" e "Todo Mundo em Pânico", a artista falará sobre diversas situações que viveu, inclusive o abuso sofrido por ela enquanto era criança.

Pamela revela que foi abusada pela babá quando tinha 8 anos. De acordo com ela, quando era criança, passou “três ou quatro anos de inferno” com a cuidadora, que seus pais acreditavam ser uma ótima pessoa. A atriz ainda disse que só conseguiu viver a sua vida normalmente apenas depois quando a mulher morreu vítima de um acidente de carro.

“Eu tinha uma babá e meus pais achavam que ela era uma ótima babá porque ela trazia presentes o tempo todo. Mas ela estava me molestando. Foram três ou quatro anos de abuso. Ela sempre me disse para não contar aos meus pais. Tentei proteger meu irmão dela”, revelou Pamela Anderson.

Em um momento, Pamela contou: “Eu tentei matá-la. Tentei esfaqueá-la no coração com uma caneta em formato de doce, disse a ela que queria que ela morresse, e então ela morreu em um acidente de carro no dia seguinte. Pensei que a tinha matado com minha mente mágica e não podia contar a ninguém. E tinha certeza de que tinha feito, que desejei a sua morte e ela realmente morreu.”

Confira o trailer de 'Pamela, a love story':

