Emasculados de Altamira: Valentina de Andrade morreu aos 91 anos, diz jornalista

Valentina de Andrade, líder religiosa e uma das principais acusadas no caso dos "Emasculados de Altamira" (1989 - 1993), morreu aos 91 anos, no dia 31 de dezembro. A informação foi confirmada pelo jornalista Ivan Mizanzuk, autor do podcast e documentário "Altamira", do projeto "Humanos", da Rede Globo. Um episódio especial da obra foi ao ar no dia 29 de dezembro, dois dias antes de ela morrer. Foi o momento em que, pela primeira vez, ela falou sobre o caso abertamente e ainda lúcida.

Diferente dos outros quatro acusados e julgados no caso dos Emasculados de Altamira, Valentina foi absolvida. Ela era líder da seita Lineamento Universal Superior (LUS), que tinha atuação em outros estados, como o Paraná. A primeira vez em que o grupo religioso foi investigado foi durante o desaparecimento dos meninos Leandro Bossi e Evandro Caetano, em Guaratuba (PR). Nas investigações do caso Evandro, houve um elo com o caso ocorrido no Pará, em 1993.

Somente a Verdade: documentário do Grupo Liberal abordou "Emasculados de Altamira"

Em 2022, o Grupo Liberal estreou a série de documentários "Somente a Verdade - Histórias de Polícia". Os dois últimos episódios, que podem ser assistidos gratuitamente, foram dedicados ao caso dos "Emasculados de Altamira".

