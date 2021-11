Vídeo íntimo de Pamela Anderson e Tommy Lee inspira série; assista

O polêmico sex tape gravado pela Pamela Anderson e Tommy Lee, baterista do Mötley Crüe, que vazou nos anos 1990 tornando a atriz canadense um símbolo sexual da época, deu origem à série "Pam & Tommy", sobre a vida do ex-casal. A série tem lançamento previsto para dois de fevereiro de 2022 e ganhou trailer nesta quinta-feira, 18.

"Pam & Tommy" terá oito episódio e será disponibilizada em serviço de streaming e vai contar a história do ex-casal, que ficou junto entre os anos de 1995 e 1998 e teve dois filhos.

Pamela e Tommy serão interpretado por Lily James e Sebastian Stan. O ator Seth Rogen interpreta o eletricista Rand, que roubou a sex tape e divulgou o vídeo publicamente.

A relação dos astros culminou com a prisão do músico por quatro meses, após ser acusado de agredir Pamela, que estava com o filho caçula, no final da década de 90. Em 2018, o filho mais velho deles prestou queixa contra o pai alegando que era agredido por ele quando estava bêbado.