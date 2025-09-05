Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Cultura chevron right

Atriz Isabella Adorama revela desejo por novos projetos no teatro e cinema

Mineira de 22 anos tem focado em aprendizados e novas oportunidades na carreira

O Liberal
fonte

A atriz mineira tem buscado experiências que ampliem seu repertório artístico (Arquivo pessoal)

A atriz Isabella Adorama, de 22 anos, projeta novos passos na carreira artística. Mineira e atualmente residente em São Paulo, ela pretende ampliar sua atuação em áreas como teatro, cinema e novelas, além de explorar o trabalho nos bastidores da produção audiovisual.

VEJA MAIS

image Lembra dela? Bruna Hamú, ex-'Malhação', abandona carreira de atriz para se tornar pastora evangélica
Atriz afirma que valores religiosos já não se alinhavam ao conteúdo de novelas

image Ex-atriz da Globo é encontrada em estado de desnutrição e condições precárias em apartamento
A estrela Rejane Schumann construiu uma trajetória artística e intelectual na década de 70

image Fernanda Montenegro tieta neto em set de filmagens de 'Emergência 53': 'Seja feliz neto lindo!'
O neto da atriz é assistente de direção da minissérie do Globoplay

Ela contou que iniciou a trajetória ainda na adolescência, em cursos de teatro e agências de modelo. O primeiro contato com a televisão ocorreu em produções exibidas pelo SBT, experiência que considera fundamental para sua formação profissional.

Segundo Isabella, a nova fase será marcada por papéis que desafiem suas habilidades em diferentes formatos. “Estou buscando projetos que me permitam explorar linguagens distintas, do teatro ao cinema. Cada experiência representa uma oportunidade de aprendizado”, afirmou.

Além da atuação, Isabella tem se dedicado a compreender os bastidores da produção audiovisual. “Entender como uma obra é construída, desde o roteiro até a finalização, me ajuda a valorizar cada etapa e fortalece meu crescimento como artista”, destacou.

Para 2025, a atriz espera conciliar novos projetos com um processo contínuo de aprendizado. “O objetivo é estar preparada para cada oportunidade, entregar trabalhos de qualidade e criar conexão verdadeira com o público. Isso é o que define minha carreira”, disse.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

cultura

cinema

novelas

teatro

atriz Isabella Adorama
Cultura
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM CULTURA

CULTURA

Atriz Isabella Adorama revela desejo por novos projetos no teatro e cinema

Mineira de 22 anos tem focado em aprendizados e novas oportunidades na carreira

05.09.25 0h02

SHOWCASE

Conferência ALMA: show de cantora Gabriê marca último dia de programação, nesta sexta-feira (05)

A artista de Rondônia se apresentará em evento, realizado na Estação das Docas, com repertório autoral

04.09.25 23h41

REPRESENTATIVIDADE

Quadrinista paraense leva Amazônia à Bienal de Quadrinhos de Curitiba 2025

Leonardo Dressant participa de debate na capital paranaense sobre arte e emergência climática

04.09.25 23h27

NOVIDADES

Antes de apresentação em Belém, Suel lança single inédito ‘Cama de Amigos’

Neste sábado, 06, o artista apresenta o Pôr do Suel em Belém

04.09.25 13h50

MAIS LIDAS EM CULTURA

Cultura

Onde assistir novelas turcas online grátis; veja a lista

Algumas dessas produções que vem ganhando o coração do público brasileiro podem ser acessadas gratuitamente. Confira onde

06.01.25 22h00

LONGE DAS NOVELAS

Lembra dela? Bruna Hamú, ex-'Malhação', abandona carreira de atriz para se tornar pastora evangélica

Atriz afirma que valores religiosos já não se alinhavam ao conteúdo de novelas

04.09.25 21h06

CONTEÚDO ADULTO

Virgem e cristã, influenciadora fatura R$ 440 milhões no OnlyFans sem publicar nudes

Sophie Rain, de 20 anos, surpreende ao conquistar espaço entre as maiores estrelas da plataforma com conteúdo não explícito

26.07.25 15h29

CULTURA

Atriz Isabella Adorama revela desejo por novos projetos no teatro e cinema

Mineira de 22 anos tem focado em aprendizados e novas oportunidades na carreira

05.09.25 0h02

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda