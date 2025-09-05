Atriz Isabella Adorama revela desejo por novos projetos no teatro e cinema

A atriz Isabella Adorama, de 22 anos, projeta novos passos na carreira artística. Mineira e atualmente residente em São Paulo, ela pretende ampliar sua atuação em áreas como teatro, cinema e novelas, além de explorar o trabalho nos bastidores da produção audiovisual.

Ela contou que iniciou a trajetória ainda na adolescência, em cursos de teatro e agências de modelo. O primeiro contato com a televisão ocorreu em produções exibidas pelo SBT, experiência que considera fundamental para sua formação profissional.

Segundo Isabella, a nova fase será marcada por papéis que desafiem suas habilidades em diferentes formatos. “Estou buscando projetos que me permitam explorar linguagens distintas, do teatro ao cinema. Cada experiência representa uma oportunidade de aprendizado”, afirmou.

Além da atuação, Isabella tem se dedicado a compreender os bastidores da produção audiovisual. “Entender como uma obra é construída, desde o roteiro até a finalização, me ajuda a valorizar cada etapa e fortalece meu crescimento como artista”, destacou.

Para 2025, a atriz espera conciliar novos projetos com um processo contínuo de aprendizado. “O objetivo é estar preparada para cada oportunidade, entregar trabalhos de qualidade e criar conexão verdadeira com o público. Isso é o que define minha carreira”, disse.