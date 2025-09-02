Capa Jornal Amazônia
Fernanda Montenegro tieta neto em set de filmagens de 'Emergência 53': 'Seja feliz neto lindo!'

Estadão Conteúdo

Fernanda Montenegro compartilhou um momento de carinho com o neto Davi Torres, no set de filmagens de Emergência 53. "Seja feliz, neto lindo!", escreveu ela em suas redes sociais nessa segunda-feira, 1º. O neto da atriz é assistente de direção da minissérie do Globoplay, roteirizada por seu pai, Claudio Torres, além de Fábio Mendes. A direção é de Andrucha Waddington, genro de Fernanda Montenegro que é casado com Fernanda Torres.

"Já segurei você no meu colo e agora acompanho seu crescimento e talento como assistente de direção da minissérie Emergência 53. Seja feliz neto lindo! E coloca luz na vovó. Uma boa luz deixa uma avó feliz", escreveu a atriz. Ela participará de Emergência 53 como a personagem Dona Laura, uma senhora que é obcecada com a própria morte. A produção é uma série médica que foca nos médicos, enfermeiros e motoristas de serviços de resgate.

Yara de Novaes, Emílio Dantas, Valentina Herszage, Heloísa Jorge, Ana Hikari, Raquel Villar, Emilio de Mello, William Nascimento e Jaffar Bambirra também fazem parte do elenco.

Quem são os filhos e netos de Fernanda Montenegro

Além de Davi, que é filho de Claudio Torres com a atriz Maria Luisa Mendonça, Fernanda Montenegro é avó de Joaquim e Antônio, filhos de Fernanda Torres e Andrucha Waddington. A família é conhecida por seguir o ramo artístico, já que o ex-marido de Fernanda Montenegro, Fernando Torres, também era ator, diretor e dublador. Seus dois filhos, Fernanda Torres e Claudio Torres, também seguiram no ramo do audiovisual. O genro, Andrucha Waddington, também é cineasta, bem como o irmão, Ricardo Waddington, que é diretor de televisão.

Palavras-chave

TV/MINISSÉRIE/EMERGÊNCIA 53/FERNANDA MONTENEGRO/NETO
Cultura
.
