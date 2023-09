Atriz de 'A Praça é Nossa' Marlei Cevada deixa UTI e vai quarto em hospital

A atriz Marlei Cevada, conhecida por seu papel como Nina de 'A Praça é Nossa', deixou a UTI e foi transferida para um quarto do hospital. A alta da artista 48 anos de idade está prevista para acontecer entre amanhã (7) e sexta-feira (8). A informação foi dada pelo programa Fofocalizando, do SBT.

O programa trouxe atualizações do estado de saúde da humorista. Marlei passou por diversos exames para verificar se os desmaios não provocaram traumas no crânio. Após constatarem que não há problemas, os médicos a liberaram da Unidade de Terapia Intensiva, e ela pode permanecer em um quarto do hospital.

"Estavam esperando resultados de exames do cérebro. O encefalograma não detectou nada fora do comum, mas estão esperando resultados de exames cardíacos e das funções de outros órgãos para entender o que provocou esses desmaios", explicou Kallyna Sabi.

Caso tudo ocorra bem, Marlei deve receber alta até o final desta semana, e poderá continuar em repouso em sua residência. O empresário de Marlei afirmou que a agenda da comediante deve dar uma desacelerada no ritmo até o fim do ano.

"A vida artística tem essa rotina de shows, gravações... Agora, pelos próximos meses, ela decidiu dar uma descansada, cuidar da saúde e voltaremos em fevereiro com a agenda."