Ator Song Joong-ki de ‘Vincenzo’ é pai pela primeira vez: ‘Presente mais precioso’

O ator Song Joong-ki, 37 anos, e a atriz Louise Saunders, 38 anos, anunciaram o nascimento do primeiro filho, na cidade de Roma, na Itália. O protagonista da série sul-coreana Vicenzo disse que o bebê é o "presente mais precioso". O ator esteve presente no Festival de Cinema de Cannes para o lançamento do filme Hopeless.

“Olá, aqui é Joong Ki. Estou curioso para saber como todos vocês estão. Como vocês provavelmente sabem muito bem, terminei as filmagens de ‘My Name Is Loh Kiwan’ na Hungria e ainda tive a honra de participar do Festival de Cinema de Cannes para o filme ‘Hopeless’. Todos os momentos do festival de cinema ainda parecem um sonho para mim; é assim que tenho passado meus dias felizes”, iniciou.

“Hoje vim aqui cumprimentá-los porque tenho mais uma notícia que parece um sonho e queria ser o primeiro a contar. No momento, estou na Itália. Aqui, na cidade natal de minha esposa, Roma, demos as boas-vindas ao nosso bebê. É um filho saudável… e tanto o bebê quanto a mãe estão muito bem de saúde. Recebemos [nosso filho] com muita saúde e alegria. Estou cuidando da minha família com muita alegria, com o coração agradecido”, disse.

“Acho que [nosso filho] é o presente mais precioso que chegou até nós, um casal cujo maior sonho de todas as nossas vidas era começar uma família feliz. E acho que é graças a tantas pessoas que nos apoiaram que um dia tão feliz nos encontrou. Obrigado (…) Por favor, estejam sempre saudáveis. Amo vocês", finalizou o comunicado.

