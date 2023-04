Ator Mateus Solano deixa TV Globo após 20 anos na emissora

O ator Mateus Solano agora faz parte do conjunto de profissionais das artes e do entretenimento que não fazem mais parte do time da TV Globo. Após 20 anos de casa, ele não teve o contrato renovado.

De acordo com a assessoria do ator, o contrato do artista não foi renovado após a participação como jurado do programa The Masked Singer Brasil. “Mas ele poderá fazer trabalhos pontuais na emissora”, completa a assessoria.

Mateus Solano realizou o primeiro trabalho na TV Globo no ano de 2003, em uma participação no programa Linha Direta. A última produção em que trabalhou na emissora foi a novela “Quanto Mais Vida, Melhor!”, em 2021, na qual exerceu a função de protagonista da história.

VEJA MAIS