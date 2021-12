Mateus Solano e Paula Braun curtem férias no Norte e elogiam paisagem da Amazônia

A esposa de Mateus Solano, a atriz Paula Brauan, utilizou as redes sociais, nesta quinta-feira (23), para compartilhar cliques das mini férias do casal, na Amazônia. Na foto, ela aparece abraçada com o ator na beira de um rio, no fundo da imagem é possível ver uma paisagem exuberante.

Na legenda da publicação, Paula elogia a beleza da floresta e brinca com a lenda do boto cor-de-rosa muito comum na Região Norte. "(...) Esse rio lindo, esse céu, esse ar, tudo. Vocês querem carrosséis de cada dia vivido lá? Contando tudo? Postei pouco pois internet escassa e também me dei uns dias de menos redes cibernéticas é mais redes de parede e de barco. Viver fora é sempre muito incrível... Na foto eu e um boto cor de rosa do sol (eu também estava, confesso)", escreveu.