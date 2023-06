Ator Marco Pigossi fala sobre produção de documentário LGBTQIA+: 'Saída do armário'

O ator Marco Pigossi participou da coletiva online de "Corpolítica", documentário produzido por ele e contou que foi importante para autoaceitação falar abertamente sobre sua homossexualidade. Segundo ele, produzir o material foi importante para sua "saída do armário", como ele se refere.

Para o ator, "esse filme é pessoal, uma das coisas mais bonitas de autoaceitação e saída do armário, de um peso que carregava há muito tempo de ser uma pessoa homossexual e não saber como se colocar nisso. Não existia isso dentro da TV. Eu tinha uma certa dívida com a minha comunidade, com esses corpos e quanto me violentei não sendo", confessou.

O documentário expõe depoimentos de seis candidatos às eleições municipais de 2020. "Todo corpo é politico, mas os nossos corpos de minoria tiveram que ter recebimento de como puderam existir. Pegar essa necessidade e, principalmente se ver dentro desse universo, isso te traz um poder imenso de se ver em todos os espaços da sociedade", ressaltou. Segundo o ator, o filme diz muito sobre identificação.

Além de ser produzido por Marco Pigossi, o documentário tem direção de Pedro Henrique França e ganhou o Prêmio Fênix na categoria de Melhor Documentário no Festival do Rio 2022.

