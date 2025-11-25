Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Cultura chevron right

Artista sul-coreano Kisu surpreende ao cantar música de Manu Bahtidão em programa ao vivo

Em outro momento, o artista internacional chegou até a dançar forró com uma bailarina do programa de TV

Victoria Rodrigues
fonte

O cantor Kisu é conhecido por interpretar trilhas de doramas e fazer releituras de canções populares de outros países. (Foto: Reprodução/ Instagram)

O cantor e compositor sul-coreano Kisu surpreendeu diversas pessoas ao cantar a música “Daqui pra Sempre”, um sucesso de Manu Bahtidão e Simone Mendes, durante um programa da TV Acrítica, em Manaus (AM). Nas imagens divulgadas nas redes sociais, o artista aparece sentado no sofá do estúdio ao lado da apresentadora Naiandra Amorim, enquanto arrisca as notas da música brasileira.

Além da música da cantora paraense, o artista sul-coreano também chegou a arriscar outro ritmo, um forró clássico da banda Rabo de Vaca. Na ocasião, Kisu se levantou para dançar com uma bailarina do programa, o que gerou diversas reações entre os produtores e, principalmente, dos telespectadores da emissora televisiva.

Nos comentários do vídeo publicado na internet, muitas internautas elogiaram o talento e a animação de Kisu no programa de entretenimento. “Que orgulho, Kisu! Alô Manu, chama ele pra cantar no teu show”, escreveu uma fã. “Rapaz, eles estão dominando o planeta e a gente não está percebendo”, brincou outra. “Kisu é muito fofo, sempre nos recebeu com muito amor e carinho”, comentou uma quarta pessoa.

VEJA MAIS

image Cantor coreano em Belém? Turnê com trilhas de doramas chega à capital paraense em junho
Apresentação será no Teatro Resolve, no IT Center, às 19h, na próxima terça-feira, dia 17 de junho

image Manu Bahtidão revela diagnóstico de autismo do filho e desabafa nas redes sociais
Cantora contou que o filho, de 9 anos, recebeu diagnóstico após anos de investigação

image Manu Bahtidão ousa em “Resenhão com Bahtidão” misturando pagode e sertanejo
Projeto reuniu celebridades da Dança dos Famosos

Kisu e a Carreta Furacão em Belém

Antes de participar do programa amazonense, o cantor sul-coreano também esteve presente em Belém para a segunda edição da turnê “K-DRAMA in Concert", que está abrangendo parte do Brasil. Em uma noite, ele foi visto dançando e se divertindo na capital paraense com alguns personagens da famosa Carreta Furacão, enquanto caminhavam pelas ruas da cidade.

O cantor Kisu ganhou notoriedade internacional como integrante do grupo de K-pop 24K em alguns anos atrás, banda em que atuou como vocalista e teve a oportunidade de participar de diferentes fases do projeto. Agora, o artista segue carreira solo e ainda faz interpretações de trilhas de doramas e releituras de canções populares de outros países, como, por exemplo, a da música brasileira “A Lenda”, de Sandy & Júnior.

(Victoria Rodrigues, estagiária de Jornalismo, sob supervisão de Vanessa Pinheiro, editora web em Oliberal.com)

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

cantor

coréia do sul

kisu

show

manu bahtidão

Cultura
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM CULTURA

CARNAVAL

Katarina Harmony realiza sonho e brilhará como musa na Unidos da Tijuca em 2026

Agremiação encerra o segundo dia de desfiles do Grupo Especial, no dia 16 de fevereiro de 2026

25.11.25 15h55

GRATUITO

Belém recebe 15ª Mostra Cinema e Direitos Humanos com exibição de filmes e oficinas

Programação diversificada tem obras que destacam a luta por justiça ambiental e os desafios da emergência climática, além disso, público pode participar e debates sobre direitos humanos e sustentabilidade

25.11.25 15h20

FAMOSOS

Atriz de 'Verdades Secretas' entra para plataforma adulta e promete recriar cenas picantes

Dani Costa diz que conteúdo incluirá também seus bastidores e cotidiano

25.11.25 10h47

CINEMA

Como é 'Fallen - Luz e Sombra', Série da Globo que ganhou o Emmy Internacional

A série é baseada em uma saga literária de nome homônimo, escrita por Lauren Kate

25.11.25 9h27

MAIS LIDAS EM CULTURA

ACREDITOU!

Dira Paes pede matéria especial sobre acesso do Clube do Remo para apresentador da Globo

Durante o Jornal Hoje, o apresentador Luiz Teixeira revelou um pedido feito pela atriz, em uma gravação da vinheta de fim de ano da Globo

24.11.25 17h40

Novela Turca

Conheça a novela turca 'Nehir: Presa do Amor'; saiba a história e onde assistir

A série também é conhecida pelo nome original 'Baraj'

24.02.25 16h00

INTIMIDADE

Conheça esposa de bicheiro, que tem vídeo vazado de sexo com 3 seguranças: 'Todo mundo tem fetiche'

Fabíola de Andrade é casada com o bicheiro Rogério de Andrade, além de ser a nova rainha da Mocidade

07.12.23 14h23

LANÇAMENTO

Paraense lança 'O Futuro do Trabalho', livro sobre direitos na era da Inteligência Artificial

Escrito pelo magistrado e pesquisador Océlio J. C. Morais, a obra será lançada no dia 4 de dezembro, em Belém

25.11.25 23h01

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda