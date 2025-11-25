Artista sul-coreano Kisu surpreende ao cantar música de Manu Bahtidão em programa ao vivo

O cantor e compositor sul-coreano Kisu surpreendeu diversas pessoas ao cantar a música “Daqui pra Sempre”, um sucesso de Manu Bahtidão e Simone Mendes, durante um programa da TV Acrítica, em Manaus (AM). Nas imagens divulgadas nas redes sociais, o artista aparece sentado no sofá do estúdio ao lado da apresentadora Naiandra Amorim, enquanto arrisca as notas da música brasileira.

Além da música da cantora paraense, o artista sul-coreano também chegou a arriscar outro ritmo, um forró clássico da banda Rabo de Vaca. Na ocasião, Kisu se levantou para dançar com uma bailarina do programa, o que gerou diversas reações entre os produtores e, principalmente, dos telespectadores da emissora televisiva.

Nos comentários do vídeo publicado na internet, muitas internautas elogiaram o talento e a animação de Kisu no programa de entretenimento. “Que orgulho, Kisu! Alô Manu, chama ele pra cantar no teu show”, escreveu uma fã. “Rapaz, eles estão dominando o planeta e a gente não está percebendo”, brincou outra. “Kisu é muito fofo, sempre nos recebeu com muito amor e carinho”, comentou uma quarta pessoa.

VEJA MAIS

Kisu e a Carreta Furacão em Belém

Antes de participar do programa amazonense, o cantor sul-coreano também esteve presente em Belém para a segunda edição da turnê “K-DRAMA in Concert", que está abrangendo parte do Brasil. Em uma noite, ele foi visto dançando e se divertindo na capital paraense com alguns personagens da famosa Carreta Furacão, enquanto caminhavam pelas ruas da cidade.

O cantor Kisu ganhou notoriedade internacional como integrante do grupo de K-pop 24K em alguns anos atrás, banda em que atuou como vocalista e teve a oportunidade de participar de diferentes fases do projeto. Agora, o artista segue carreira solo e ainda faz interpretações de trilhas de doramas e releituras de canções populares de outros países, como, por exemplo, a da música brasileira “A Lenda”, de Sandy & Júnior.

(Victoria Rodrigues, estagiária de Jornalismo, sob supervisão de Vanessa Pinheiro, editora web em Oliberal.com)