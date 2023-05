Influencer Catty Lares viraliza após se converter e desistir da transição de gênero

influencer Catty Lares, que soma 4,2 milhões no TikTok e quase 1 milhão de seguidores no abandonou a aparência feminina e desistiu da transição de gênero após se converter em uma Igreja Evangélica. Por meio das redes sociais, o jovem publicou um vídeo emocionado onde tem o cabelo cortado durante um culto. , que somanoe quasede seguidores no Instagram , viralizou nos últimos dias após compartilhar com os seguidores queapós se converter em uma. Por meio das redes sociais, o jovem publicou um vídeo emocionado onde tem o cabelo cortado durante um culto.

Decisão gerou debate nas redes sociais

A decisão do influencer gerou um enorme debate nas redes sociais, entre apoio e críticas ao jovem. "Só não vê beleza nesse ato de renúncia aqueles que ainda estão mortos em seus delitos e pecados", escreveu uma internauta. "Seja forte e corajoso, deixa Deus te conduzir , siga firme a palavra de Deus , seja Feliz! Estou extremamente feliz por você! Glória a Deus", disse outra.

"Será que precisa disso? Realmente! Pra agradar a sociedade cristã? Ou Deus ama as pessoas que ele criou do jeito que é? Mas cada um com seu pensar! Se é assim que te faz feliz e que agrade sua religião, tudo bem!", refletiu ainda uma seguidora.

"Só uma coisa, não existe ex-gay, ok Catty?", pontuou um internauta. "Só eu ou mais alguém enxerga como uma auto mutilação?", questionou outro.

No Instagram, Catty já apagou as fotos antigas em que tinha os cabelos mais longos e usava maquiagem. Pelo Stories, diante de toda repercussão, ela declarou: "Maior é quem está em mim, porque eu sou fraco!".

O que é destransição de gênero?

A "destransição de gênero" refere-se ao processo em que uma pessoa que anteriormente passou por uma transição de gênero decide retornar à sua identidade de gênero atribuída no nascimento ou reverter algumas das alterações físicas e sociais realizadas durante a transição.

A destransição é uma escolha individual que algumas pessoas podem fazer por uma variedade de razões pessoais, que podem incluir questões de saúde mental, desafios emocionais, pressões sociais, dificuldades nas relações interpessoais, falta de apoio ou arrependimento em relação às decisões tomadas durante a transição.