Artista plástica Andréa Noronha traz as 'Texturas da Amazônia' para a Casa Namata, em Belém

Encerrando o ano com arte e beleza, a artista Andréa Noronha apresenta "Texturas da Amazônia", sua nova série de obras, em uma exposição individual na Casa Namata, no dia 11 de dezembro de 2024, com vernissage especial.

"Texturas da Amazônia" Divulgação Fabíola Tuma

A mostra reúne 12 trabalhos, que revelam as texturas e sensações de um dos maiores ecossistemas do mundo: a Amazônia.

VEJA MAIS

Andrea expressa em suas obras a diversidade da floresta, mostrando como a fauna, a flora e os elementos naturais se conectam e formam a grandeza da Amazônia. A exposição vai além do visual, convidando o público a sentir a profundidade e a riqueza da Amazônia em cada detalhe.

"Cada peça reflete as cores, formas e sensações que formam a essência da floresta, convidando os espectadores a refletir sobre a importância da preservação e a beleza imensurável desse patrimônio natural", afirma a artista.

"Texturas da Amazônia' é uma oportunidade para quem deseja finalizar 2024 de forma inspiradora, conectando-se com a arte e a natureza. A Casa Namata abre suas portas para uma experiência sensorial e visual, reunindo todos aqueles que valorizam a arte e a beleza da Amazônia", completa o texto de divulgação.

Período de Visitação:

De 11 de dezembro de 2024 a 11 de janeiro de 2025

Segunda a quinta-feira: 9h às 23h

Sexta e sábado: 9h às 0h

Domingo: 8h às 22h

Serviço:

Exposição: Texturas da Amazônia

Artista: Andréa Noronha

Abertura – Vernissage: 11 de dezembro de 2024, às 19h

Local: Casa Namata – Av. Conselheiro Furtado, 287, Batista Campos, Belém/PA

Obras: 12 trabalhos

Ingressos: Entrada gratuita