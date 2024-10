Andréa Noronha expõe 'Recortes do Pará' no Espaço Alienista no Rio de Janeiro

A relação visceral da artista plástica e fotógrafa paraense Andréa Noronha com a riqueza natural e cultural do Pará é exposta, agora, a partir desta sexta-feira, dia 4, por meio da mostra individual "Recortes do Pará" no espaço Alienista, no charmoso bairro do Cosme Velho, no Rio de Janeiro. São 20 fotografias que capturam os detalhes de paisagens e cenas do dia a dia do estado, de forma lúdica e inovadora. A exposição tem curadoria de Renata Costa e promete encantar o público carioca com um recorte visual que vai além da fotografia tradicional.

Trabalho de Andréa Noronha mostra a beleza do pier no município de Afuá, no Arquipélago do Marajó, no norte do Pará (Foto: Andréa Noronha)

Isso porque em suas imagens Andréa Noronha combina paisagens exuberantes e cenas do cotidiano com técnicas artísticas ousadas, como a dupla exposição e o hibridismo digital. Essas técnicas não apenas capturam a realidade, mas a transformam, oferecendo ao espectador uma nova forma de ver o Pará. O vernisage da se dará na próxima sexta-feira, dia 11, das 18h às 21h.

Composição

Andréa se propõe não apenas retratar paisagens, mas também interpretar a alma do Pará. E, então, nas fotos, rios, igarapés, praias, barcos e a exuberante flora amazônica convivem harmoniosamente com cenas da religiosidade, da arquitetura e do cotidiano do povo paraense. Os cenários de municípios como Belém, Afuá, Joanes, Algodoal, São Caetano de Odivelas, Marajó, Santarém e Alter do Chão ganham novos significados pelas lentes da artista.

“A dupla exposição me permite sobrepor diferentes imagens e texturas, criando uma composição visual que impacta de forma subjetiva cada pessoa. É uma forma de capturar mais do que o óbvio, de transmitir emoções e sensações que a simples imagem não seria capaz”, explica Andréa. Além disso, o hibridismo digital — técnica que integra diferentes mídias e formatos — desafia as percepções convencionais da fotografia, ampliando as possibilidades criativas e criando um universo visual inusitado.

Diversidade

O título da exposição, “Recortes do Pará”, é uma referência não apenas às imagens registradas, mas à essência do estado que a artista busca transmitir. Para Andréa, cada foto é um pedaço da terra natal que merece ser compartilhado com o mundo.

“Meu país chama-se Pará, e por meio dessas imagens, espero transmitir um pouco da riqueza e da diversidade que compõem essa terra. Cada recorte fotográfico é uma janela para a alma do Pará, uma celebração da natureza, da cultura e da vida que pulsa em cada esquina. A beleza do Pará é uma herança que merece ser compartilhada e preservada”, declara Andréa Noronha, com emoção.

Serviço

Exposição: 'Recortes do Pará'

Artista: Andréa Noronha

Curadoria: Renata Costa

Local: Capitu Café – Espaço Alienista – Rua Cosme Velho, 174 – Cosme Velho – RJ

Vernissage: 11 de outubro, das 18h às 21h

Visitação: De 04 a 16 de outubro de 2024

Horários: Segunda a sábado, das 7h às 22h; domingo, das 8h às 21h30

Entrada gratuita