Arrastão do Pavulagem é a grande atração do Festival de Cultura Junina de Castanhal

Um grande arrastão cultural abre a 21ª Festival de Cultura Junina de Castanhal, no dia 26 de junho. A concentração será às 17h na praça da igreja Matriz em direção a praça do Estrela. E quem puxará esse cortejo que anunciará o festival é o Arrastão do Pavulagem. O festival é promovido pela prefeitura de Castanhal por meio da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo (Secult).

O corteja denominado de “Revoada do Japiim” terá ainda a participação do Boi Vaca Velha, no município de São Caetano de Odivelas e do Boi Mirí, da agrovila do Itaqui.

O coordenador de programas e eventos da Secult, Moacir de Castro Alves junior, explica que o cortejo tem o objetivo de agregar pessoas de diversos movimentos culturais.

“A Revoada do Japim é um divisor de águas para a cultura popular de nosso município. O Japim por ser símbolo de nossa cidade é um pássaro q agrega e cuida dos filhotes dos outros pássaros. O Nosso cortejo cultural Revoada do Japim tem esse intuito de agregar pessoas e movimentos culturais, respeitando cada um”, disse.

A programação seguirá na praça do Estrela, onde a população irá contar com dois palcos. No principal com shows de bandas de forró e outros ritmos, e no menor, chamado de “Quadrilhódromo”, montado no anfiteatro, será para as apresentações das quadrilhas juninas.

“Esse ano o 21° Festival de Cultura Junina traz inúmeras novidades e uma delas é o Quadrilhodromo onde as quadrilhas e danças folclóricas vão se apresentar. Com essa novidade poderemos ter simultaneamente os shows e as brincadeiras juninas”, observou Moacir de Castro Alves junior.

Outra novidade é a participação das agrovilas com o grupo das "Mulheres do Agro" e o “Turismo Rural” com um setor inteiro decorado para exposição e vendas dos insumos e artesanatos locais.

Programação

Quinta 26

Concentração a partir das 17h

Praça da Matriz: Revoada do Japim. Cortejo da Cultura Popular com a participação do Arraial do Pavulagem, boi Vaca Velha de São Caetano de Odivelas e boi Mirí, de Castanhal.

Sexta 27

A partir das 19h

Show Palco Ery Holanda: Thays Porpino, Andrey Viana e DJ Márcio Vanguarde.

Sábado 28

A partir das 19h

Palco Ery Holanda: Pinduca e Banda, Karlielson Vaqueiro, Banda Forró Saborear.