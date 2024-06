20º Festival de Cultura Junina e Castanhal Junino encerram as festas juninas no município

O município de Castanhal se prepara para o enceramento da quadra junina com dois grandes eventos bastante aguardados pelos apaixonados pelas festas de São João. O 20º Festival de Cultura Junina, que acontece de 27 a 29 de junho e o Castanhal Junino, de 3 a 7 de julho.



O 20º Festival de Cultura Junina é uma iniciativa da Prefeitura de Castanhal, através da Secretaria Municipal de Cultura (Secult) com apoio do Governo do Estado. O evento acontece tradicionalmente na praça do Estrela, a partir das 19h e serão três dias com diversas atrações culturais como o Festival de Quadrilhas (concurso), Feira de Artesanato, concurso Miss Caipira, concurso de Miss Caipira Diversidade, apresentações artísticas e shows.

VEJA MAIS

De acordo com Janete Oliveira, secretária de cultura, o festival desse ano terá um grande diferencial na praça de alimentação. Só serão comercializadas comidas tradicionalmente juninas.

“Vamos ter o que não tinha que é o bolo de macaxeira, de milho, mingau de milho, pamonha e outras comida tipicamente juninas. Porque tínhamos muitas queixas das pessoas que iam em busca desse tipo de comida e só encontravam lasanha, torta de chocolate que também são uma delícia”, disse Janete Oliveira.

A venda das comidas juninas serão feitas pelos empreendedores que participaram do curso de culinária amazônica, ofertado pela Secult em parceria com o Senac.

Ainda de acordo com a Secult o festival deste ano fará um resgate da cultura nordestina de Castanhal com muito forró.

“Castanhal sempre teve essa característica do forró de rua e que não existe mais e por isso teremos uma festa com muito arrasta pé com forró tradicional. Entendemos que durante o ano temos muitas manifestações e eventos culturais onde estão diversos estilos de música e neste queremos dar destaque para o forró”, enfatizou a secretária de cultura, Janete Oliveira.

Além do forró o castanhalense vai poder curtir e torcer pelas quadrilhas. Nesse ano 13 quadrilhas juninas disputam o título de melhor do festival.

Logo após festival da praça do Estrela é a vez do Parque de Exposições João Coelho da Mota, abrir suas portas para o Castanhal Junino. O evento que encerrará a quadra junina na região, é promovido pela Associação Empresarial de Castanhal – ACIC e uma realização da Casting Eventos e Associação Castanhalense de Cultura. Começa a partir das 19h com portões abertos todos os dias.

A programação do evento conta com festival de quadrilhas juninas que irá premiar a melhor com 80 mil reais, apresentação de grupos folclóricos, além de cantores e bandas regionais.

Programação do 20º Festival de Cultura Junina

27 Quinta-feira

18h30 Abertura

18h45 Batista do Piseiro

19h15 – Raiff da Pegada

19h45 – Pronunciamento das autoridades

20h15 – Encanto de Princesinhas

20h45 – MOJAP

21h15 – Boi de Máscaras Faceiro de São Caetano de Odivelas

21h45– Explosão Show

22h15 – As Matutas Vingadoras

22h45 – Thais Porpino

23h15– Sabino do Acordeon

28 Sexta

18h30 – Abertura

18h45 – Alan Dias Forrozeiro

19h15 – Forro Combate

19h45– Flor de Mandacaru

20h15– Roceiros do Ana Júlia

20h45– Flor da Terra

21h15 – Grupo de Carimbó Raízes da Terra de Marapanim

21h45 – Antônio Marcos

22h15 – Tradição Junina

22h45 – As Panteras Cor de Rosa

23h15 – Evandro do Acordeom

29 Sábado

18h30 – Abertura

18h45 – Cinthia Melo

19h15 – Rodolfo Oliveira

19h45 – As Caipiras do Novo Estrela

20h15 – Explosão Estrelar

20h45 – Beto Frosk e Banda Pé de Xo

21h30 – Rosa Branca

22h – Raizes do Sol

22h30 – Rafa Love

23h – Thais e Thainá