Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right Cultura chevron right

Arraial do Pavulagem promove campanha solidária em apoio ao Marajó; entenda

Evento nos dias 13 e 14 de dezembro arrecada kits de higiene e material escolar para crianças e famílias de Cachoeira do Arari

O LIBERAL
fonte

A programação começa no sábado, 13 de dezembro, com o início das arrecadações às 16h (Divulgação)

O Instituto Arraial do Pavulagem realiza, nos dias 13 e 14 de dezembro, o Marajó Solidário, ação de arrecadação voltada para crianças e famílias de Cachoeira do Arari, na ilha do Marajó. A iniciativa, que combina música, atividades abertas ao público e mobilização comunitária, acontece no Boulevard da Gastronomia.

VEJA MAIS

image Lula sanciona lei que reconhece Arraial do Pavulagem como Patrimônio Cultural Nacional
Manifestação popular tem mais de 30 anos de história de valorização da cultura da Amazônia

image Arraial do Pavulagem abre Cúpula dos Líderes com músicas e danças
O evento ocorre nos dias 6 e 7 de novembro com 140 países para determinar os principais pontos de conversa da 30ª Conferência das Partes (COP 30) da Organização das Nações Unidas (ONU)

image Arraial do Pavulagem anima manhã em Hospital Oncológico Infantil; entenda
O cortejo levou cultura popular para crianças e adolescentes em tratamento contra o câncer

O público poderá colaborar doando kits completos ou itens avulsos. O kit de higiene pessoal inclui sabonete, creme dental, desodorante, escova de dente e absorvente. Já o kit de material escolar reúne caderno, lápis, lápis de cor, caneta e borracha. As doações serão recebidas a partir das 16h, nos dois dias de programação, até o encerramento das atividades.

Para Júnior Soares, músico e cofundador do Arraial do Pavulagem, a ação reforça a importância do envolvimento coletivo. “Esta ação fortalece o cuidado coletivo e incentiva a participação ativa do público em apoio às famílias do Marajó. É uma forma de unir arte, solidariedade e a cultura amazônica em uma mobilização que faz diferença”, afirma.

A programação começa no sábado, 13 de dezembro, com o início das arrecadações às 16h, seguido de uma performance do Batalhão da Estrela às 17h. Durante todo o evento, o público também poderá visitar o Brechó do Galo. No domingo, 14 de dezembro, a dinâmica se repete, com arrecadação a partir das 16h e, às 17h, a realização de aulões solidários de Perna de Pau e Dança. A participação tem taxa de R$ 10, com vagas presenciais limitadas, e os inscritos concorrem a um kit com camisas dos cortejos de 2025. O Brechó do Galo também estará disponível durante toda a programação.

Em 2025, o Arraial do Pavulagem deu prosseguimento a diversas atividades e retornou com outros projetos, como o Cordão do Peixe-Boi, que possui também preocupação socioambiental. O brinquedo reforçou o compromisso do Instituto Arraial do Pavulagem com a educação ambiental, a cidadania, a inclusão social e a valorização da cultura amazônica.

“A gente está trazendo o nosso Cordão do Peixe-Boi novamente para as ruas de Belém, religando um momento lá atrás de vida, há treze anos aproximadamente, quando ainda nem se falava de meio ambiente. A gente tem essa preocupação de cuidar das pessoas e do lugar onde vive. Acho que muitas das coisas que implementamos ao longo dos nossos outros cortejos — o cuidado ambiental, o plantio de árvores, a educação ambiental com as crianças, a sustentabilidade e a coleta de resíduos sólidos — foram plantadas lá atrás com o Peixe-Boi e trouxemos para os nossos cortejos”, disse também Júnior Soares, na ocasião.

SERVIÇO: MARAJÓ SOLIDÁRIO

Datas: 13 e 14 de dezembro
Local: Boulevard da Gastronomia (em frente ao Instituto Arraial do Pavulagem, ao lado do Point do Açaí)
Doações aceitas: itens de higiene pessoal e material escolar, avulsos ou kits completos
Horário de entregas: a partir das 16h nos dois dias, até o encerramento dos eventos
Atividades: Performance do Batalhão da Estrela, Brechó do Galo, aulões de Perna de Pau e Dança
Inscrição para os aulões: presencial, taxa solidária de R$10
Mais informações: Redes Sociais do Arraial do Pavulagem (@arraialdopavulagem)

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱
Cultura
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM CULTURA

VIRAL

VÍDEO: Gaby Amarantos dança funk e brega com coreógrafa queridinha das redes no Vidigal

Aline Maia convidou a cantora para vídeo com passos de funk e brega ao som de canções do álbum 'Rock Doido'

13.12.25 17h33

'NÃO É RUIM'

VÍDEO: Influenciador com seletividade alimentar prova açaí com peixe frito e se surpreende

Bomtalvão está passeando pela capital paraense, antes de participar do PSICA, e compartilhou nos Stories como tem sido a experiência

13.12.25 15h41

ENTREVISTA EXCLUSIVA

De volta ao estado, Joelma lança festival que mistura calypso, pop e swing paraense

Estreia ocorre após ano de visibilidade com ‘Amazônia Live’, ‘The Town’ e ‘Festival LED’

13.12.25 8h00

TURNÊ

Iron Maiden vem para Belém? Banda anuncia data de show no Brasil

As vendas dos ingressos gerais começam na próxima quinta-feira (18)

12.12.25 13h57

MAIS LIDAS EM CULTURA

Morre Haroldo Costa, ator e escritor, aos 95 anos

13.12.25 21h57

VIRALIZOU!

Grupo de K-pop Kiiras viraliza ao dançar coreografia de 'Só pra Tu', de Viviane Batidão

O grupo musical coreano se destacou na internet pela mistura de estilos musicais

12.12.25 18h53

Intrigas e Romance

Novela turca 'A Escolhida' (Yalı Çapkını): saiba qual é a história e onde assistir

Traduzida também como 'O Canto do Pássaro', a novela é considerada um fenômeno na Turquia

23.01.25 16h00

DORAMA

Dorama 'Hello Monster': saiba qual a história e onde assistir ao K-drama

O drama sul-coreano também é conhecido como "Eu Lembro de Você"

20.09.24 23h00

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda