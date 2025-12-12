Arraial do Pavulagem promove campanha solidária em apoio ao Marajó; entenda

O Instituto Arraial do Pavulagem realiza, nos dias 13 e 14 de dezembro, o Marajó Solidário, ação de arrecadação voltada para crianças e famílias de Cachoeira do Arari, na ilha do Marajó. A iniciativa, que combina música, atividades abertas ao público e mobilização comunitária, acontece no Boulevard da Gastronomia.

O público poderá colaborar doando kits completos ou itens avulsos. O kit de higiene pessoal inclui sabonete, creme dental, desodorante, escova de dente e absorvente. Já o kit de material escolar reúne caderno, lápis, lápis de cor, caneta e borracha. As doações serão recebidas a partir das 16h, nos dois dias de programação, até o encerramento das atividades.

Para Júnior Soares, músico e cofundador do Arraial do Pavulagem, a ação reforça a importância do envolvimento coletivo. “Esta ação fortalece o cuidado coletivo e incentiva a participação ativa do público em apoio às famílias do Marajó. É uma forma de unir arte, solidariedade e a cultura amazônica em uma mobilização que faz diferença”, afirma.

A programação começa no sábado, 13 de dezembro, com o início das arrecadações às 16h, seguido de uma performance do Batalhão da Estrela às 17h. Durante todo o evento, o público também poderá visitar o Brechó do Galo. No domingo, 14 de dezembro, a dinâmica se repete, com arrecadação a partir das 16h e, às 17h, a realização de aulões solidários de Perna de Pau e Dança. A participação tem taxa de R$ 10, com vagas presenciais limitadas, e os inscritos concorrem a um kit com camisas dos cortejos de 2025. O Brechó do Galo também estará disponível durante toda a programação.

Em 2025, o Arraial do Pavulagem deu prosseguimento a diversas atividades e retornou com outros projetos, como o Cordão do Peixe-Boi, que possui também preocupação socioambiental. O brinquedo reforçou o compromisso do Instituto Arraial do Pavulagem com a educação ambiental, a cidadania, a inclusão social e a valorização da cultura amazônica.

“A gente está trazendo o nosso Cordão do Peixe-Boi novamente para as ruas de Belém, religando um momento lá atrás de vida, há treze anos aproximadamente, quando ainda nem se falava de meio ambiente. A gente tem essa preocupação de cuidar das pessoas e do lugar onde vive. Acho que muitas das coisas que implementamos ao longo dos nossos outros cortejos — o cuidado ambiental, o plantio de árvores, a educação ambiental com as crianças, a sustentabilidade e a coleta de resíduos sólidos — foram plantadas lá atrás com o Peixe-Boi e trouxemos para os nossos cortejos”, disse também Júnior Soares, na ocasião.

SERVIÇO: MARAJÓ SOLIDÁRIO

Datas: 13 e 14 de dezembro

Local: Boulevard da Gastronomia (em frente ao Instituto Arraial do Pavulagem, ao lado do Point do Açaí)

Doações aceitas: itens de higiene pessoal e material escolar, avulsos ou kits completos

Horário de entregas: a partir das 16h nos dois dias, até o encerramento dos eventos

Atividades: Performance do Batalhão da Estrela, Brechó do Galo, aulões de Perna de Pau e Dança

Inscrição para os aulões: presencial, taxa solidária de R$10

Mais informações: Redes Sociais do Arraial do Pavulagem (@arraialdopavulagem)