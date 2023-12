Arraial do Pavulagem lança campanha pelo 'Cordão do Galo 2024' com show grátis na Ilha do Marajó

Neste sábado (9), a banda Arraial do Pavulagem realiza um show gratuito na Praça do Povo (Centur - Av. Gentil Bittencourt, 650) em prol do "Cordão do Galo" de janeiro de 2024. O evento oferece uma programação cultural diversificada para o público se divertir, dançar e contribuir com doações para o Natal de crianças e adolescentes de Cachoeira do Arari, mas também visa arrecadar fundos para o Cordão do Galo 2024.

Para o povo do Marajó, serão recebidas doações de alimentos não perecíveis, roupas e sapatos em bom estado, material escolar, material de higiene pessoal e brinquedos.

Para apoiar o Cordão do Galo em 2024, será realizada uma feira com venda de brinquedos e adereços (cavalinhos, barquinhos, estrelinhas) usados para animar e embelezar os Arrastões do Pavulagem, além de produtos promocionais como CDs, livros, camisas, chapéus e demais objetos produzidos pelo Instituto Arraial do Pavulagem.

O objetivo é captar recursos financeiros para a realização do Cordão do Galo, em Cachoeira do Arari, em janeiro de 2024.

Quem quiser colaborar com as doações ou ajudar a realizar o Cordão do Galo 2024, está oficialmente convidado pelo Instituto Arraial do Pavulagem a comparecer. Também é possível colaborar com doações em dinheiro por Pix. Chave pix: (91) 981447884.

Além da venda direcionada para a campanha em prol do Cordão do Galo e da arrecadação de doações, o evento também terá a presença da Lojinha Pavulagem com produtos oficiais. Os lucros da Lojinha são direcionados para a manutenção do Instituto Arraial do Pavulagem.

Quem for ao evento também encontrará um Brechó Pavulagem e outros empreendedores criativos convidados.

PROGRAMAÇÃO CULTURAL VARIADA E ABERTA AO PÚBLICO

A programação aberta ao público é uma grande e variada festa solidária que começa a partir de 18h.

Haverão apresentações dos palhaços da Cia dos Notáveis Clowns (18h); um show de marionetes do Projeto Camapu (18h30); performance do Batalhão da Estrela - grupo oficial de brincantes que toca e faz performances durante os famosos cortejos do Arrastão do Pavulagem - (19h), exibição do filme “Cordão do Galo, Folguedo Popular do Pará”, de Guto Nunes (19h30); e os shows da banda Arraial do Pavulagem (20h) e do Grupo de Carimbó Sancari (21h).

O QUE É O “CORDÃO DO GALO”?

O Cordão do Galo é um projeto sócio-cultural realizado pelo Instituto Arraial do Pavulagem e pela Irmandade dos Devotos do Glorioso de São Sebastião desde 2008 em prol das crianças e adolescentes de Cachoeira do Arari, município que possui um dos piores Índices de Desenvolvimento Humano (IDH) do Brasil.

A iniciativa promove ações voltadas especialmente para o público infanto-juvenil, que tem a oportunidade de participar da concepção do Cordão do Galo e de atividades voltadas para a formação de brincantes. Por meio da construção de elementos culturais, aprendizado de cantos populares e danças, os jovens dão vida ao folguedo popular e resgatam a história da comunidade.

O folguedo popular nasceu atrelado à Festividade do Glorioso São Sebastião, patrimônio cultural imaterial do Brasil, acontece sempre no mês de janeiro, uma semana antes do Dia de São Sebastião e, por conta disso, passou a se constituir também como salvaguarda daquele patrimônio.

O brinquedo popular, na forma de um galo, homenageia o padre Giovanni Gallo, fundador do Museu do Marajó. Ronaldo Silva, músico e presidente do Instituto Arraial do Pavulagem, diz que a iniciativa é de suma importância em uma região que é carente de projetos desse tipo e ressalta que ações com pegada social e antropológica são parte da natureza do Instituto Arraial do Pavulagem.

“Precisamos dar continuidade nessa experiência, que é construída a muitas mãos. O foco é a criança, o maior legado que a sociedade tem. As atividades que realizamos lá são de grande importância para a formação integral daquele público infanto-juvenil, pois fortalecem a identidade cultural e ensinam sobre os motivos de preservar a floresta em um mesmo ato”, aponta.

Ronaldo também comenta a força que move o Instituto nesta e em outras ações. “Cultura! A cultura é a força motriz que nos impulsiona e nos mantém comprometidos nessa jornada, semeando um modelo inspirador para outras comunidades e iniciativas em todo o Marajó, Belém e no estado do Pará como um todo. Manter viva essa missão é essencial para o progresso e desenvolvimento de nossa Amazônia".

A Festa do Canta Galo tem apoio da Fundação Cultural do Pará (FCP) Secretaria de Cultura do Estado (SECULT), Irmandade dos Devotos do Glorioso São Sebastião (IDGSS), Cia dos Notáveis Clowns, Projeto Camapu e Grupo de Carimbó Sancari/Gutinez – Audiovisual e Produções Culturais.

SERVIÇO:

FESTA DO CANTA GALO (com arrecadação de doações e vendas para levantar fundos para o Cordão do Galo 2024)

Data: 09/12/2023

Horário: a partir de 18h

Local: Praça do Povo (Centur)

Ingressos: Entrada Franca

Mais informações: https://www.instagram.com/arraialdopavulagem/

Horários:

18h00 – Palhaçadas – Cia dos Notáveis Clowns

18h30 – Show de Marionetes - Projeto Camapu

19h00 – Performance do Batalhão da Estrela

19h30 – Exibição do filme “Cordão do Galo, Folguedo Popular do Pará, de Guto Nunes

20h00 – Arraial do Pavulagem e convidados (Iris da Selva, Allan Carvalho, Heitor Oak e Rafael Veredas)

21h00 – Grupo de Carimbó Sancari