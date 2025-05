Apresentadoras Ana Hickmann e Renata Kuerten celebram Dia das Mães com almoço especial

As apresentadoras Ana Hickmann e Renata Kuerten participaram de um almoço promovido pela grife brasileira Fig Cool Leather, na última terça-feira (07), em restaurante de São Paulo. O evento marcou a semana do Dia das Mães com emoção e estilo, em um clima intimista para celebrar vínculos afetivos e a força feminina.

Embaixadora da marca, Renata Kuerten falou sobre a simplicidade como valor essencial transmitido por sua mãe e que agora deseja passar à filha. "Minha mãe me ensinou a ser uma pessoa simples, a valorizar o que temos e a ser gentil com as pessoas. Quero passar isso para a Lorena: que ela saiba dar valor às nossas coisas e conquistas, que cresça com gratidão no coração e que seja sempre gentil com as crianças e com todos ao seu redor. Quero que ela entenda que o respeito, a bondade e a simplicidade deixam tudo mais leve", concluiu Kuerten.

Ana Hickmann, mãe de Alezinho e amiga de longa data da Fig Cool Leather, destacou a importância da presença e do tempo em família. "Acho que uma das coisas que mais valorizo com meu filho é o tempo que passamos juntos. Os dias mais felizes e os momentos mais importantes são desde a hora em que acordamos até a hora de dormir — compartilhamos tudo. Ele sempre será meu maior companheiro de viagem. Meu filho é, sem dúvida, o maior presente que recebi de Deus. Valorizo cada segundo ao seu lado", disse Ana.

Além das duas, participaram do evento a apresentadora Michelle Barros e as influenciadoras Carol Celico e Gabriela Vicentini.

Ao todo, cinco famosas participaram do almoço (Divulgação Brasil News)