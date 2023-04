Apresentador esportivo Benjamin Back é demitido do SBT após três anos de casa

O apresentador de programas de esporte Benjamin Back foi demitido do SBT. A decisão foi tomada nesta quinta-feira (20). Em nota, a emissora afirmou que o apresentador foi demitido em razão de uma “reestruturação de custos” do canal.

A emissora afirmou, no entanto, que “as portas seguem abertas para projetos futuros”. O jornalista Benjamim Back comandava o programa "Arena SBT" desde 2020.

Benjamim Back atuou em outras emissoras antes de ir para o canal de Silvio Santos. Ele foi apresentador dos programas "Bola na Rede", na Rede TV, com o jornalista e apresentador Juca Kfouri, e do "Jogo Aberto", na Band. Benjamin Back foi contratado também pelo canal Fox Sports Brasil, em 2013, pelo qual apresentou diariamente o conteúdo do "Fox Sports Rádio".