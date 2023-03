Narrador Cléber Machado é demitido da Globo após 35 anos

A Rede Globo desligou oficialmente o narrador Cléber Machado, nesta quarta-feira (22), que atuou na emissora por 35 anos. A informação foi divulgada pelo portal Notícias na TV e posteriormente confirmada pela empresa. Ao longo da carreira, ele esteve presente em importantes eventos esportivos nacionais e internacionais, contribuindo para a paixão do brasileiro pelo esporte, especialmente o futebol. Embora o vínculo fixo tenha chegado ao fim, a empresa afirmou que as portas continuam abertas para novos projetos no futuro.

VEJA MAIS

Com a saída de Cléber Machado, o cargo de narrador de jogos dos principais times paulistas fica vago no momento. A decisão ocorre durante uma reformulação do núcleo de esporte da emissora, que também removeu Galvão Bueno das transmissões do futebol.

Cléber Machado estreou na Rede Globo em 1988, mas perdeu espaço na última temporada ao não ser escalado para a cobertura in loco da Copa do Mundo realizada no Catar.