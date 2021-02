'Palmeiras é o Brasil nesse Mundial, vou estar torcendo demais', diz Galvão Bueno

Durante o "Bem, amigos" desta segunda-feira, que recebeu o goleiro campeão da Libertadores pelo Palmeiras Weverton, o narrador Galvão Bueno afirmou que vai torcer pelo Palmeiras neste Mundial de Clubes. O apresentador desejou sorte ao goleiro e à toda equipe palmeirense e ao narrador Cléber Machado, que fará a transmissão dos jogos do Mundial de Clubes pela TV Globo.

- Primeiro, desejar ao Palmeiras e ao Weverton toda a sorte e felicidade nessa campanha no Mundial. O Palmeiras é o Brasil nesse Mundial. Toda a sorte. Vou estar torcendo demais - disse o narrador.

- Cléber, te desejo toda a sorte do mundo nessas transmissões. Deus me deu a felicidade e a honra de transmitir os títulos mundiais dos times brasileiros nesses últimos 40 anos. Quero te desejar muita felicidade e muita sorte. Que o Palmeiras faça um grande campeonato, e que você possa fazer duas narrações espetaculares - completou Galvão Bueno.

O Palmeiras estreia no Mundial de Clubes no próximo domingo, 07 de fevereiro, contra o Tigres, do México, ou o Ulsan Hyundai, da Coreia do Sul.