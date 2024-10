Aposta Psica busca talentos da música feita na Pan Amazônia; as inscrições estão abertas

A seletiva Aposta Psica 2024, do Festival Psica, convoca pela primeira vez artistas de toda a Pan Amazônia a participarem do projeto que visa revelar novos talentos. As inscrições são gratuitas e vão até a próxima segunda-feira, 7. Podem se inscrever participantes da Bolívia, Colômbia, Equador, Guiana, Guiana Francesa, Peru, Suriname, Venezuela e os estados brasileiros do Acre, Amapá, Amazonas, Maranhão, Mato Grosso, Pará, Rondônia, Roraima e Tocantins. Haverá ajuda de custo para o transporte dos artistas selecionados no valor de até R$ 6 mil.

Segundo Gerson Dias, diretor do festival, fala da importância do trabalho dos artistas para serem vencedores da seleção. “Tem muitos artistas novos começando e o Psica é um palco importante de visibilidade. Queremos que o festival seja um espaço para cultivar esses talentos. A gente vai colocar convidados do Brasil inteiro e curadores de festivais para estar ali olhando esses artistas. Então é importante os artistas darem o máximo para que esses profissionais do mercado da música possam ver”, reflete o organizador.

A proposta é selecionar 18 artistas e bandas para formar um time de ouro que irá tocar no circuito de apresentações que acontece entre os dias 1 e 3 de novembro, antecedendo o Festival Psica, que será em dezembro. O resultado da seletiva será anunciado em 12 de outubro, pelas redes sociais do Psica.

No Aposta, estarão presentes produtores nacionais, curadores de festivais, A&Rs de grandes gravadoras e fomentadores culturais, proporcionando aos artistas uma oportunidade de exposição e networking dentro da indústria musical. “É uma chance imperdível para mostrar a potência do som da gigante Amazônia, em todos seus sotaques e ritmos, ao mercado da música do Brasil e exterior”, afirma o festival.

Na edição 2023, foram quase 200 inscritos. Para este ano, a expectativa é fazer o maior Aposta de todos os tempos. “Convidamos todos os artistas da Pan-Amazônia a participar dessa iniciativa que busca fortalecer as redes de artistas de toda essa região: um intercâmbio valioso, inédito, que vai conectar esses músicos. Este é o momento de elevar a música pan-amazônica e contribuir para o cenário cultural em um dos maiores festivais da região”, destaca Jeft Dias, também diretor do Psica.

O Festival Psica chega à sua 13ª edição em 2024, trazendo importantes nomes brasileiros e pela primeira vez shows internacionais no line-up. Batizada de Psica Dourado, a edição reunirá mais de 50 atrações nos dias 13, 14 e 15 de dezembro, no Estádio Mangueirão. As inscrições para o Aposta seguem abertas até 7 de outubro, nas redes sociais do Psica. Os detalhes estão explicados no edital (https://www.instagram.com/festivalpsica/).