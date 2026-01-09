Após uma década, fã paraense relembra encontro com Anitta no palco do primeiro show em Belém

A estreia dos Ensaios da Anitta em Belém, neste sábado (10/1), no Estádio do Mangueirão, marca não apenas a abertura da temporada 2026 da turnê de pré-Carnaval, mas também reacende a memória do primeiro show da cantora na capital paraense, realizado em 2013. Naquele ano, Anitta ainda dava os primeiros passos na carreira e protagonizou um momento que ficou marcado na história dos fãs locais ao demonstrar, no palco, a forte conexão que mantém com o público do Pará.

Durante a apresentação de 2013, baseada no repertório do álbum de estreia que levava seu nome, a cantora surpreendeu ao convidar oito fãs para subir ao palco e dançar ao seu lado ao som do Bonde das Maravilhas.

Após mais de uma década depois, um dos fãs que viveu aquela experiência foi o atendente Victor Nogueira, hoje com 31 anos, que relembra a emoção de ter sido chamado ao palco em seu primeiro show.

“Não era disputa, era só para dançar e se divertir. Depois, a gente ainda ficou esperando para tirar foto com ela no camarim”, conta.

“Hoje em dia eu morro de vergonha disso, mas foi uma alegria muito grande, parecia borboleta na barriga, como se fosse o primeiro beijo”, brinca.

Victor lembra que não sabia dançar, mas decidiu subir mesmo assim. “Foi a primeira vez que fui a um show, e ainda sozinho. Foi minha primeira vez de tudo”, recorda. Ele também destaca o encontro nos bastidores como um dos momentos mais marcantes. “Eu fiquei sem reação! Ela conversou com a gente, abraçou, perguntou se tínhamos gostado do show. Eu lembro disso até hoje.”

Encontro registrado no camarim resgata memória do primeiro show da cantora na capital paraense, realizado em 2013. (Arquivo pessoal)

Atualmente integrante do fã-clube Anitta Belém, Victor nunca perdeu nenhum show da cantora na capital paraense e estará presente nos Ensaios da Anitta neste sábado. O evento em Belém será o segundo Ensaio que ele acompanha, já que o primeiro foi em São Luís, em 2025. “Estava mais ansioso para o Ensaio do que estive para as festas de fim de ano. A expectativa é enorme”, afirma.

Os Ensaios da Anitta em Belém acontecem com ingressos esgotados e marcam a primeira vez que o projeto passa pela Região Norte. Entre as apostas dos fãs para as participações especiais no palco está Viviane Batidão, que, curiosamente, também esteve ligada ao primeiro show de Anitta na capital, em 2013.

Agora, com o Mangueirão lotado, a cantora retorna ao Pará para escrever um novo capítulo dessa relação que começou há mais de 10 anos.