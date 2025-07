Após suposta traição, fãs de 'Chaves' planejam derrubar estátua de dona Florinda; entenda

O último episódio da série “Chespirito: Sem Querer Querendo”, que narra a vida e a obra do criador de “Chaves”, Roberto Gómez Bolaños, foi lançado na última quinta-feira (17), na HBO Max. Mas juntamente com o final do seriado, vieram também alguns debates e críticas sobre o relacionamento de Bolaños e a atriz Florinda Meza, além de pedidos dos fãs para que a estátua em homenagem à personagem dona Florinda fosse derrubada de sua cidade natal, Juchipila, que fica localizada no México.

Tudo isso se deve ao fato da indignação das pessoas, porque, segundo os acontecimentos contados na série, Bolaños teria traído a sua primeira esposa, Graciela Fernández, e Florinda Meza teria sido apontada como a pivô da separação do casal. Além disso, também foi retratado na trama que a atriz causou muitas intrigas entre os seus colegas de elenco durante as gravações, principalmente com Maria Antonieta de las Nieves, que interpretou Chiquinha.

“Na vida real, com seres humanos, não com personagens de novela, há muitas coisas a serem levadas em conta. Embora eu me devesse ao público, eu não sou propriedade da mídia. Meu nome, minha imagem e minha vida são meus. Quando eu tiver algo a relatar, todos saberão por mim”, escreveu a atriz Florinda Meza em seu pronunciamento sobre o caso.

Estátua de dona Florinda

A estátua da dona Florinda que os fãs do seriado “Chaves” queriam remover do local trata-se de um reconhecimento à trajetória artística da atriz Florinda Meza pela sua atuação em “Milagro y Magía”, construída no ano de 2019. Conforme a série foi ganhando repercussão pela internet e no mundo cinematográfico, algumas pessoas que assistiram à produção começaram a levantar críticas sobre a vida da artista.

Além disso, foi realizado ainda um pedido para que o monumento fosse retirado da cidade de Juchipila, mas a prefeitura do município prestou total apoio à atriz e ainda realçou em palavras a carreira de Florinda Meza. “Nenhum ataque será capaz de apagar a luz de quem já construiu uma trajetória marcada pelo talento, pela valentia e generosidade”, destacou a prefeitura de Juchipila.

(Victoria Rodrigues, estagiária de Jornalismo, sob supervisão de Vanessa Pinheiro, editora web em Oliberal.com)