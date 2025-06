Ivo Holanda faz 90 anos e ganha homenagem da filha de Silvio Santos no SBT: 'muita emoção'

Ivo Holanda, considerado o 'rei das pegadinhas de câmeras escondidas' pelo SBT comemora seu aniversário de 90 anos neste domingo, 22 de junho. O Programa Silvio Santos, apresentado por Patricia Abravanel, fará uma homenagem relembrando a trajetória do humorista.

"Senti muita satisfação, muita emoção. É incrível estar no palco do icônico Programa Silvio Santos, onde muita história aconteceu, e receber uma homenagem tão especial com todos cantando parabéns para mim", disse o homenageado nas gravações, segundo comunicado divulgado pela emissora.

Desde o início dos anos 1980, Ivo Holanda fez parte de diversos programas do SBT (e da antiga TVS), como Alegria 81, Show de Calouros, Bozo, Viva a Noite e Topa Tudo Por Dinheiro. Seu nome se tornou sinônimo de um estilo de pegadinhas que fez muito sucesso nos anos 1980 e segue tendo público.

O Programa Silvio Santos de hoje, apresentado por Patricia Abravanel, vai ao ar a partir das 19h no SBT. Também devem participar a apresentadora Cristina Rocha e os sertanejos João Neto & Frederico. Não foi detalhado o horário exato da homenagem a Ivo Holanda.