Florinda Meza, a Dona Florinda, entra na Justiça contra série que fala sobre vida de Roberto Bolaños

Florinda Meza, viúva de Roberto Gómez Bolaños, o criador de "Chaves", diz que vai processar a produção da série de TV que contará a história do ator. "Sin Querer Queriendo", a série biográfica do artista, é produzida pela Max.

A viúva acusa Maca Rotter, ex-diretora da divisão de licenciamentos do Grupo Televisa e que se tornou uma espécie de "assessora pessoal" de Bolaños, de repassar à equipe da série informações sigilosas sobre a intimidade do comediante. Rotter esteve ao lado do artista nos seus últimos anos de vida.

Meza, conhecida também por interpretar a Dona Florinda, disse que autorizou a realização da série, mas não com tantos detalhes íntimos. Para quem não sabe, o romance entre os dois teria começado durante as gravações de Chaves e, na época, o criador da série era casado.

Que "seja feita corretamente e que solicitem autorização às pessoas titulares [que detêm os direitos biográficos]. A série é sobre Bolaños, mas evidentemente a história dele não pode ser contada sem Florinda Meza", disse a defesa da viúva, de acordo com o Omelete.