Pedro Veriano é patrono da Academia Paraense de Cinema

Com o objetivo de consolidar e dar visibilidade à rica história e à produção contemporânea do cinema no Pará, os críticos, professores e pesquisadores Marco Antonio Moreira e Luzia Miranda Álvares anunciam a fundação da Academia Paraense de Cinema, que nasce com o objetivo de promover, apoiar e articular estudos e ações práticas para colaborar com o desenvolvimento do audiovisual na região amazônica.

O patrono da Academia Paraense de Cinema será o crítico de cinema, pesquisador e cineclubista Pedro Veriano que neste sábado (9), completaria 89 anos. A divulgação da criação da Academia Paraense de Cinema nesta data faz homenagem a este mestre do cinema paraense.

As diretrizes da Academia incluem a valorização e preservação da memória do cinema paraense, apoio a projetos de restauração de filmes e materiais históricos, criar prêmios e selos de qualidade que destaquem cineastas, profissionais técnicos e filmes de relevância artística e social e ampliar o acesso do público ao cinema paraense.

Segundo Marco Antonio Moreira, outras diretrizes serão elaboradas nos próximos meses. “A proposta é tentar criar ações vinculadas ao cinema paraense. Uma das propostas é tentar contribuir para que mais filmes paraenses possam ser exibidos... e provavelmente vamos fazer isso com vários parceiros. A ideia da Academia é convidar pessoas de diversos segmentos, todos vinculados de alguma forma ao audiovisual, para que possam se unir e criar propostas e ações referentes ao estímulo e valorização do cinema paraense”, explica o crítico de cinema e também fundador da Associação de Críticos de Cinema do Pará (ACCPA).

Ainda segundo Marco Antonio Moreira, divulgar a criação da Academia na data do aniversário de Pedro Veriano é para homenagear alguém que contribuiu para a sétima arte no Pará. “A ideia de lançar no dia 9 de agosto é uma homenagem a ele, que tanto contribuiu, entre outras pessoas, como Alexandrino Moreira, Acyr Castro, todos esses nomes da crítica e da cinefilia paraense. Todos esses nomes serão lembrados”, acrescentou.

Os membros da Academia Paraense de Cinema serão indicados por meio de uma comissão que convidará profissionais de diversos segmentos vinculados ao cinema e audiovisual paraense. A entidade será oficialmente apresentada ao público em local que ainda será definido, no dia 1 de novembro de 2025, data que se celebrarão os 58 anos de fundação do Cineclube da ACCPA.