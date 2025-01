CRM-PA lamenta o falecimento do médico e crítico de cinema Pedro Veriano

O Conselho Regional de Medicina do Estado do Pará (CRM-PA) divulgou nota oficial nesta segunda-feira (06/01), lamentando o falecimento do médico e crítico de cinema Dr. Pedro Veriano, ocorrido em Belém.

Em seu comunicado, a instituição, por meio de sua Diretoria e Corpo de Conselheiros, expressou profundo pesar pela perda e prestou solidariedade aos familiares e amigos. “É com imenso pesar que o Conselho Regional de Medicina do Estado do Pará comunica e lamenta profundamente o falecimento do médico ocorrido nesta segunda-feira”, afirmou a entidade.

Além de sua trajetória na medicina, Dr. Pedro Veriano era reconhecido por sua atuação como crítico de cinema, sendo uma figura admirada tanto no meio cultural quanto na área médica.