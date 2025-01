Pedro Veriano: secretária de Cultura, Ursula Vidal, lamenta morte do crítico de Cinema

Ao tomar conhecimento da morte do crítico de Cinema, Pedro Veriano, nesta segunda-feira, dia 6, a secretária de Estado de Cultura, Ursula Vidal, manifestou-se sobre essa perda para a cultura paraense. "Pedro Veriano tinha um olhar raro e um amor tão grande pelo cinema que nos provocava sentimentos de reverência. Foi um homem obstinado, com um talento que lhe garantiu experiências exitosas em quase todas as frentes: na crítica, na pesquisa, na articulação do setor, na direção e na literatura que produziu marcos de história e memória sobre o audiovisual paraense", enfatizou.

Ursula Vidal acrescentou: "Uma pena, essa despedida… Mas é preciso celebrar sua trajetória incrivelmente profícua. Veriano nos deixa um legado intelectual que servirá de fonte de pesquisa para muitas gerações".

Pedro Veriano: uma vida dedicada ao cinema (Foto: Arquivo)

Gigante

Para o diretor do Theatro da Paz, o escritor Edyr Augusto Proença, "Pedro Veriano foi um gigante na Cultura do Pará". "Minha geração conheceu cinema por causa do Pedro. Uma pessoa honrada, bondosa e criativa. Perdemos uma grande figura", ressaltou Edyr.

O crítico de Cinema, Marco Antônio Moreira, sentiu muito o falecimento do amigo Pedro Veriano. Sobre o fato, ele se manifestou assim: "Nosso querido dr. Pedro Veriano faleceu, hoje. Não sei o que dizer sobre sua partida. Faltam palavras, agora tenho memórias e emoções sobre ele. Dr. Pedro nos deixou um legado de amor ao cinema que merece não ser esquecido".

"Não consigo escrever o que estou sentido, mas consigo expressar gratidão e amor : Obrigado, Dr. Pedro!! Obrigado! Obrigado! Obrigado !! Obrigado por tanto amor, carinho e respeito. Seu amor pelo cinema nunca será esquecido. Suas ações de cultura cinematográfica serão sempre lembradas. Memórias e emoções sempre estarão comigo. Agora, Dr. Pedro vai conversar com meu pai Alexandrino (Alexandrino Moreira, que chegou a ter cinemas e videolocadora em Belém) e continuar o amor pelo cinema, para sempre! Obrigado!", completou Marco Moreira.

O diretor da instituição Cinemateca Paraense, Ramiro Quaresma, também se manifestou sobre a perda de Pedro Veriano. "Veriano sempre foi minha principal referência de pesquisa em cinema. Seus livros e críticas são um patrimônio, uma dedicação de uma vida inteira em preservar e guardar histórias sobre o cinema no Pará. Ele é responsável pela raiz do cineclubismo em Belém, trazia pra cidade filmes fora do circuito comercial e exibia para quem quisesse assistir, por amor ao cinema".