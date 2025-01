Velório de Pedro Veriano será no Cine Líbero Luxardo, a partir das 22h desta segunda (6)

Os familiares do crítico de cinema Pedro Veriano acabam de informar que o velório dele ocorrerá a partir das 22h desta segunda-feira (6), no Cine Líbero Luxardo, no Centur, no centro de Belém. O velório será realizado até as 10h desta terça-feira (7). O local do velório simboliza uma homenagem a quem dedicou a sua vida em prol dessa arte no Pará. O paraense Pedro Veriano nasceu em 9 de agosto de 1936 e morreu nesta segunda-feira (06/01), aos 88 anos de idade, com uma vida toda dedicada à chamada sétima arte.

Veriano atuou como médico, jornalista, crítico e pesquisador dessa arte e foi o pioneiro do cineclubismo e da crítica cinematográfica paraense. Dr. Pedro, como era conhecido, tinha como filme predileto "A Felicidade Não se Compra" (“It’s a Wonderful Life”, 1946), do diretor Frank Capra.

VEJA MAIS



Pedro Veriano formou gerações de cinéfilos e críticos de cinema. Era casado com a crítica de cinema e professora Luzia Miranda Álvares. A partir dos filmes, Pedro se tornou uma pessoa muito conhecida em Belém, atuando como uma referência na crítica de cinema no Norte do Brasil. Ele chegou a assistir pelo menos a um filme por dia.

Considerado um dos mais antigos críticos em atividade, Veriano estava internado em estado grave há alguns dias em um hospital da capital paraense. Apaixonado pela cinematografia, Pedro Veriano chegou a exibir filmes na garagem de sua casa, chamada de "Cine Bandeirante" no período de 1950 a 1984. Além disso, ele também publicou três livros sobre o assunto: “A Crítica de Cinema em Belém”, “Cinema no Tucupi” e “Fazendo Fitas”.