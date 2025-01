Pedro Veriano, crítico e pesquisador de cinema, morre aos 88 anos

Médico, jornalista, crítico e pesquisador de cinema, o pioneiro do cineclubismo e da crítica cinematográfica paraense, Pedro Veriano, morreu nesta segunda-feira (6), aos 88 anos. Considerado um dos mais antigos críticos em atividade, Veriano estava internado em estado grave há alguns dias em um hospital da capital paraense.

Apaixonado pela cinematografia, Pedro Veriano chegou a exibir filmes na garagem de sua casa, chamada de "Cine Bandeirante" no período de 1950 a 1984. Além disso, ele também publicou três livros sobre o assunto: “A Crítica de Cinema em Belém”, “Cinema no Tucupi” e “Fazendo Fitas”).

Pedro Veriano é pioneiro do cineclubismo (Foto: Renato Chalu)

Veriano também foi colunista de cinema em “A Provincia do Pará” de 1963 a 2001 e responsável pela coluna de cinema de “A Voz de Nazaré”. Além de seus livros, ele produziu curtas e vídeos e dirigiu a Associação dos Críticos de Cinema do Pará (APCC) por um longo período.

Veriano fez história na crítica cinematográfica paraense (Foto: Arquivo)

Para Ismaelino Pinto, comentarista de cinema e membro da Associação dos Críticos de Cinema do Pará (APCC), Veriano foi uma pessoa de extrema relevância no mundo do cinema e deixa um legado aos apaixonados pela sétima arte.

"Veriano foi uma pessoa muito importante para esse movimento de cineclubismo, de debater cinema. Teve uma coluna durante anos, enfrentou a ditadura militar, passando filmes que eram proibidos pela censura, mas que chegavam aqui através da tenacidade dele", conta. "Ele tem histórias. É uma referência como historiador, como cinéfilo, como pesquisador principalmente, tem livros sobre a história do cinema. É uma referência no Norte do movimento de cinema", diz o comentarista.