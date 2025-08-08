Capa Jornal Amazônia
O Liberal chevron right Cultura chevron right

Condenado por pornografia infantil, José Dumont retorna à TV; entenda

Ator condenado por crime envolvendo menores está no elenco da próxima reprise da TV Globo, prevista para setembro

Hannah Franco
Condenado por pornografia infantil, ator reaparece em reprise de Terra Nostra. (Polícia Civil)

O ator José Dumont, de 74 anos, estará de volta às telas da TV Globo com a reprise da novela Terra Nostra (1999), anunciada pela emissora para ocupar a faixa Edição Especial a partir de 1º de setembro. A trama substituirá História de Amor (1995) nas tardes da emissora.

Condenado por armazenar pornografia infantil, Dumont interpreta o personagem Batista, dono da venda na fazenda onde os imigrantes italianos são obrigados a comprar mantimentos. 

Em 2022, José Dumont foi preso em flagrante pela Delegacia da Criança e do Adolescente Vítima (DCAV), no Rio de Janeiro, acusado de armazenar e consumir material pornográfico envolvendo crianças e adolescentes. A investigação teve início após câmeras de segurança flagrarem o ator beijando e aliciando um menino de 12 anos. Na época, ele alegou que o material encontrado servia de estudo para composição de um personagem.

A prisão em flagrante foi convertida em prisão preventiva durante a audiência de custódia, mas Dumont foi liberado semanas depois, em outubro, passando a cumprir medidas restritivas, como o uso de tornozeleira eletrônica. Em julgamento posterior, o ator foi condenado a 1 ano e 10 dias de reclusão em regime aberto, além do pagamento de multa. Ele recorreu da sentença e aguardava novo julgamento em liberdade.

De acordo com a coluna Gente, da revista Veja, Dumont tem levado uma vida discreta em Copacabana, na Zona Sul do Rio de Janeiro, onde costuma ser visto tomando café em uma padaria do bairro e caminhando na orla, sempre de boné e evitando contato com o público.

Na trama de Terra Nostra, o personagem Batista tem uma saída inusitada: morre de tanto soluçar. A cena ficou marcada na memória dos telespectadores e é uma das mais lembradas da carreira de Dumont. Desde o escândalo, o ator não voltou a gravar novos trabalhos. Seu último papel inédito na televisão foi em Nos Tempos do Imperador (2021), também da Globo.

Palavras-chave

José Dumont

pornografia infantil

Cultura
.
