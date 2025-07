Florinda Meza rompe silêncio e critica série sobre Chaves nas redes sociais

A atriz Florinda Meza rompeu o silêncio e demonstrou indignação nas redes sociais após a estreia da série Chespirito: Sem Querer Querendo, que narra a vida de Roberto Gómez Bolaños. Na trama, é retratado um suposto caso extraconjugal entre o criador de Chaves e a atriz, o que motivou o desabafo público de Florinda.

De acordo com o exposto pela série, Bolaños traiu a mulher, Graciela Fernández, mãe dos seis filhos do casal, com Florinda, nos bastidores das gravações do programa. Depois disso, Bolaños e Florinda se casaram e permaneceram juntos por 27 anos, até a morte do ator, em 2014.

“Vocês escrevem histórias pensando como acham que deveriam ser. Eles nem sequer respeitaram meu direito de não declarar nada sobre essas questões. Como consequência desta série, eles procuraram nos arquivos e tiraram o pó de todas as entrevistas do passado, que estão em outro contexto, e usaram-nas contra mim”, lamentou Florinda Meza.

Em seguida, continuou: “Na vida real, com seres humanos, não com personagens de novela, há muitas coisas a serem levadas em conta. Embora eu me devesse ao público, eu não sou propriedade da mídia. Meu nome, minha imagem e minha vida são meus. Quando eu tiver algo a relatar, todos saberão por mim”, finalizou.

Acusações de abuso contra Florinda Meza chocam fãs de Roberto Bolaños

O relacionamento entre Roberto Gómez Bolaños, o eterno Chaves, e Florinda Meza, intérprete de Dona Florinda, voltou a chamar atenção após uma revelação polêmica na série Chesperito: Sem Querer Querendo, disponível na Max.

Na produção que retrata a vida do humorista, o jornalista Javier Ceriani afirma ter tido acesso a relatos de uma parente próxima de Bolaños, que teria descrito episódios de abuso psicológico e até físico cometidos por Florinda.

Conforme Ceriani, Roberto era punido por Meza durante os últimos anos de vida, quando já estava bastante debilitado.

“Supostamente, quando Roberto já estava muito doente, ele não parava de fumar. Fazia isso pelas costas da Sra. Florinda. Quando Meza o via fumando, apagava o cigarro no corpo de Roberto Gómez Bolaños. Ela o punia apagando-o nas axilas e na virilha para que os filhos não vissem”, disse o jornalista.