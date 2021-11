Após polêmica com ex, João Guilherme opina sobre o lado negativo de namorar

Após polêmica com a ex Jade Picon, e a suposta traição dela, João Guilherme fala novamente sobre relacionamentos, dessa vez, ele comentou em uma publicação no instagram sobre o lado negativo de namorar.

A publicação dizia: "Bateu a vontade de namorar, me falem coisas ruins sobre o namoro para eu desistir". Sem enrolar, João comentou: "Ah, o chifre né".

Os rumores sobre João Guilherme ter sido vítima de uma traição no namoro com a modelo Jade Picon começaram após comentários de Gui Araújo, que está confinado no reality “A Fazenda”, sobre supostamente ter ficado com Jade enquanto ela namorava o filho do sertanejo Leonardo.