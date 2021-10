‘O chifre mix é verdade’, diz Zé Felipe sobre traição de Jade Picon contra João Guilherme

A suposta traição de Jade Picon com Gui Araújo tem dado o que falar nas redes sociais. Nesta sexta-feira (22), Zé Felipe, irmão de João Guilherme, ex-namorado da influencer, não ficou de fora dos rumores e confirmou o "chifre" levado pelo filho do cantor Leonardo. As informações são da Revista Quem.

“Parece que o 'chifre mix' do João Guilherme é verdade. Só que ele não está muito preocupado, não. Ontem dormiu em um motel. O menino está igual solução de bateria, aonde ele cai, ele come tudo", disse, em tom descontraído e publicando uma foto do irmão deitado em uma cama.

Entenda o caso

Nos últimos dias, Gui, que é ex-namorado de Anitta e está confinado em "A Fazenda 13", revelou ter vivido um romance proibido com a moça, até então comprometida, dando a entender ser Jade Picon.