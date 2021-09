Ficando? Jade Picon atiça seguidores com foto assistindo a jogo de Neymar

Após menos de um mês de virar alvo de boatos sobre ter ficado com Neymar Jr., Jade Picon compartilhou uma foto em Paris, na França, assistindo a uma partida do jogador pelo Paris Saint-Germain. Isso bastou para que os seguidores começassem a especular que a influencer estaria ficando de novo com o jogador. As informação são da revista Quem.

"Vai ter replay?", questionou um fã. "Neymar quem tirou a foto?", perguntou outro. "Neymar deve estar felizão", comentou um terceiro.

A influencer vem postando várias fotos na capital francesa, onde Neymar mora, mas em nenhum momento citou o atleta. A irmã de Léo Picon, que também está na viagem, contou que está em Paris para alguns trabalhos e ensaios.

Jade também não chegou a desmentir ou confirmar que tenha ficado com Neymar em uma festa, no começo de setembro.