Após o BBB 22, Naiara Azevedo retorna aos palcos com show no Pará e canta música polêmica

Uma cidade paraense com cerca de 6 mil habitantes colocou milhares para assitir o retorno aos palcos da cantora e agora, ex-BBB 22, Naiara Azevedo. A sertaneja, que saiu na terceira semana do programa ao ir ao paredão com Arthur Aguiar e Douglas Silva, festejou o retorno aos palcos depois de tanto tempo longe.

Naiara entrou no palco mega empolgada fazendo contagem regressiva e tudo, veja:

A cantora recebeu um fã no palco e também aproveitou para homenagear a cantora Marília Mendonça, que morreu em novembro de 2021, ao cantar a música '50 Por Cento', lançada este ano por Naiara e que foi feita em dueto com Marília.

O lançamento da canção, inclusive, foi alvo de polêmica no início deste ano. O irmão de Marília Mendonça, João Gustavo, reagiu ao anúncio de que a música seria lançada durante a estadia de Naiara Azevedo no BBB 22, acusando a cantora de usar o nome de Marília Mendonça para se promover. Assista:

Naiara foi muito festejada pelos paraenses durante sua participação no BBB 22 ao falar de uma das iguarias servidas na capital paraense: o açaí. Na oportunidade, ela disse amar o Guaraná da Amazônia com açaí puro, que só é servido na Praça Brasil; relembre: