Naiara Azevedo lança música gravada com Marília Mendonça; ouça '50%'

A música “50%”, uma parceria entre Naiara Azevedo e Marília Mendonça foi lançada nesta quinta-feira (3), pela cantora e ex-BBB 22. Após o lançamento, às 21h, o clipe recebeu mais de 186 mil visualizações até o fechamento desta matéria.

O lançamento é feito após quase quatro meses do acidente que tirou a vida de Marília Mendonça, que estava a caminho de um show. "E 50% tá no mundo! Essa música tão especial para mim já está disponível em todas as plataformas de música e também no meu canal do Youtube! Espero que vocês gostem e sintam o quanto essa gravação foi e é especial para mim", escreveu Naiara em um post no Instagram.