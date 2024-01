Após confusão, Lily Nobre desmente crise de ciúmes do namorado e explica: 'mal-entendido'

Lily Nobre desmentiu os rumores sobre um desentendimento entre seu namorado Diego Gonzalez e Yuri Meirelles na madrugada desta quinta-feira (11), durante uma festa em João Pessoa, Paraíba. Segundo informações divulgadas pela revista Contigo, a ex-participante da Fazenda assegurou que tudo não passou de um mal-entendido, e que todos permanecem amigos.

Lily explicou que a confusão ocorreu depois que a cantora teria perdido seu celular no evento organizado pela influenciadora Mirela Janis. A filha de Dudu Nobre disse ter ficado profundamente aflita com a situação e, por isso, se desesperou chorando sem parar.

“Eu fiquei muito chateada, chorei bastante por conta do meu telefone, que eu perdi na festa e ele é o meu único meio de trabalho. Eu não tinha como filmar, eu não tinha como fazer nada", compartilhou a filha de Adriana Bombom.

O incidente teria se tornado tão complicado que Lily teria evitado permanecer no mesmo local que o namorado, afirmando que os dois não dariam continuidade ao relacionamento. "Em momento nenhum o Diego brigou com o Yuri. Eles, inclusive, estão aqui comigo no quarto [do hotel], e não aconteceu nada disso; está circulando uma mentira sobre algo inexistente", concluiu ela, enfatizando que todos continuam amigos.

Yuri também garantiu que está tudo muito bem resolvido entre os dois. O carioca confirmou que o namorado de Lily realmente ficou bêbado durante a festa, mas que não houve briga entre eles.

"A Lily estava boladona porque perdeu o telefone e o Diego ficou bêbado, mas a gente conversou normal. Eu estava dando uns toques nele, para ele ficar tranquilo. Não sei porque estão inventando essa história. Dar vexame e partir para cima? Tá maluco? Ele se alterou e depois a gente voltou para casa. Normal, está tudo certo", declara.