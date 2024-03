Após boatos de reconciliação, Bruna Biancardi vai a evento de patrocinador de Neymar

Bruna Biancardi está na Arábia Saudita a trabalho, como disse em suas redes sociais. A influenciadora compareceu a um evento de uma perfumaria que Neymar é garoto-propaganda. O jogador é a estrela da campanha e colaborou com a nova fragrância, que leva o nome do Brasil. Bruna fez mistério sobre detalhes de sua relação com a marca, mas disse que assim que puder, contará o que foi fazer no evento.

Nas redes sociais, fãs de Bruna mostraram ela chegando ao evento e sendo recepcionada. A influenciadora também mostrou suas produções para a festa e os dias no país ao lado da pequena Mavie. Bruna saiu do carro logo após sua irmã, que segurava a sobrinha no colo. A ex de Neymar usou um longo vestido rosa-claro, que mostrava poucas partes de seus braços.

Separados desde novembro, Neymar e Bruna Biancardi voltaram a se aproximar. Por conta da filha Mavie, de 5 meses, os dois estão sempre juntos. Nos últimos dias, um novo detalhe chamou a atenção. Em vez do anel de compromisso que ambos usavam, eles agora estão circulando com uma pulseira combinando, no estilo casal.