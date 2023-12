Apesar de briga, Xuxa não deixa Sorvetão de fora de documentário das Paquitas

Brigada há dois anos com Xuxa e expulsa do grupo do WhatsApp das paquitas, Andréa Sorvetão será convidada para o documentário que vai contar a história das 28 ex-assistentes de palco da Rainha dos Baixinhos. O doc "Para sempre tão bom" será produzido pelo Globoplay.

Sorvetão foi vetada de participar de "Xuxa, o documentário", lançado em julho, e chegou a reclamar na época de ter sido excluída. "Eu me sentiria parte desse documentário, sem dúvida alguma. Mas ela (a Xuxa) decidiu que eu não fizesse parte. É claro que eu fiquei chateada. Não vou ser hipócrita", declarou Sorvetão na ocasião.

No último domingo, 3, as ex-paquitas Andrezza Cruz, Andrea Veiga, Lana Rhodes, Tatiana Maranhão e Ana Paula Guimarães se reuniram para promover o novo documentário na CCXP, em São Paulo. Elas anunciaram que todas as ex-paquitas estarão no documentário.