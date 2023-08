Xuxa vende mansão em Miami por R$174 milhões para rapper americano; confira

Xuxa vendeu seu imóvel em Miami, nos Estados Unidos, avaliado em R$35 milhões (R$174 milhões na cotação atual) para o artista americano Rick Ross.

De acordo com a matéria publicada pelo Globo, com informações do site americano ‘TMZ’, a mansão possui 900 metros quadrados de área em Star Island, um recanto de luxo na cidade.

Construída em 1992, a propriedade conta com seis quartos e nove banheiros, incluindo piscina aquecida, sala de entretenimento, terraço, bar molhado, área de café da manhã, sala de jantar, hidromassagem e outras áreas.

Rick Ross

Mais conhecido como ‘Officer Ricky’ por ter sido agente penitenciário, o rapper americano lançou seu primeiro álbum em 2006, denominado ‘Port of Miami’. O disco alcançou o topo da lista da Billboard com aproximadamente 722 mil vendas.

(Beatriz Moura, estagiária sob supervisão do editor web de OLiberal.com, Felipe Saraiva)