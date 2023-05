Aos 92 anos, idosa realiza sonho e assiste a um show de strip-tease em casa de repouso

Betty Richardson, 92 anos, realizou um sonho antigo: assistir a um show de strip-tease masculino. A idosa que está na casa de repouso em Hampshire, na Inglaterra.

No lar Sway Place, a residente viveu grandes emoções, e compartilhou alguns dos momentos vividos com o presente, com direito a muitas fotos. Anualmente, eles realizam uma ação chamada “Árvore dos Desejos” que permite que as pessoas apresentem ideias que desejam explorar e tornar esses sonhos realidade, sempre que possível.

VEJA MAIS

Os amigos e parentes de Betty tomaram conhecimento que ela gostaria de assistir a um show do grupo Dreamboys. Com o apoio da direção do lar Sway Place, ela conseguiu realizar o seu desejo.

A idosa assistiu ao show dos Dreamboys, uma companhia de strip-tease, que atua há mais de 30 anos no Reino Unido. Ela convidou muitas amigas para curtir a apresentação também.

"Não vou esquecer disso tão cedo. Isso foi um sonho ou eu realmente estava lá?", declarou Betty com entusiasmo.

Após a apresentação, a idosa também conheceu os artistas e fez um tour pelos bastidores do teatro.

Veja como é o show do Dreamboys: